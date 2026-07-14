Nuovo rinforzo al Milan? La trattativa passa dallo United: le ultime di SportMediaset

Noussair Mazraoui rappresenta un obiettivo per il Milan che vuole rinforzare le corsie laterali, ma la trattativa dipende da una mossa dello United su un terzino gallese del Nottingham Forest.

Estupinan in uscita: il Milan incassa per Mazraoui

Secondo quanto rivelato da ‘SportMediaset’ attraverso il giornalista Claudio Raimondi, Ruben Amorim ha individuato nella fascia sinistra il settore dove intervenire con urgenza. Estupinan è stato messo sul mercato e l’Aston Villa di Unai Emery, suo ex allenatore al Villarreal, ha già mosso passi concreti.

La cessione del difensore colombiano garantirebbe al Milan una cifra tra 15 e 20 milioni di euro, capitale che verrebbe impiegato per acquistare Mazraoui dal Manchester United.

Il terzino marocchino del Manchester United offre versatilità tattica: può giocare sia sulla destra che sulla sinistra, caratteristica che aumenta il suo valore nel progetto milanista. Tuttavia, i Red Devils non hanno ancora aperto alla partenza. La situazione rimane bloccata, in attesa di sviluppi nel mercato inglese.

Neco Williams allo United: l’effetto domino che sblocca Mazraoui

La chiave dell’operazione risiede in Neco Williams. Il terzino sinistro gallese del Nottingham Forest, classe 2001, è nel mirino del Manchester United, che sta accelerando i contatti per portarlo a Old Trafford. Se lo United riuscisse a chiudere per Williams, potrebbe liberare Mazraoui e favorire il suo trasferimento a Milano.

Qual è lo scenario più probabile? Lo United accelera su Williams, Mazraoui diventa disponibile, il Milan incassa da Estupinan e completa il colpo. Ogni tassello deve combaciare perfettamente, ma l’effetto domino tattico è in movimento.