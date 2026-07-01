Occhio Milan, dalla Premier League fanno sul serio: assalto ad un big!

Dopo nove stagioni e una carriera leggendaria, Mohammed Salah non è più un giocatore del Liverpool. Il club inglese, orfano di uno dei suoi protagonisti principali, è già al lavoro per trovare un sostituto in vista della prossima stagione. Secondo il portale TEAMtalk, la dirigenza dei Reds ha stilato una lista di possibili candidati. Tra questi, oltre alle certezze come Bradley Barcola, figura anche il nome di Christian Pulisic, attaccante a oggi di proprietà del AC Milan.

I Reds senza Salah: il dopo comincia dalle alternative

Dopo l’addio ufficiale di Mohammed Salah, il Liverpool ha avviato le prime analisi per individuare l’erede dell’attaccante egiziano. Salah, protagonista indiscusso di nove stagioni ad Anfield, lascerà un vuoto importante sia in termini di gol che di leadership. Secondo TEAMtalk, la società inglese ha già preparato una lista di sei nomi da monitorare nel mercato europeo.

Tra questi spicca il nome di Bradley Barcola del Paris Saint‑Germain, considerato tra i principali candidati per garantire esplosività e gol nel reparto offensivo dei Reds.

Pulisic durante una partita del Milan con la maglia rossonera numero 11

Pulisic nella lista del Liverpool

Uno dei profili più interessanti segnalati è quello di Christian Pulisic. Secondo il report, il Liverpool tiene in considerazione l’attaccante statunitense, oggi al Milan, come possibile alternativa nella ricerca di rinforzi offensivi post‑Salah. Pulisic è un giocatore che combina velocità, versatilità e esperienza internazionale, anche se il suo ruolo principale non è quello di punta centrale.

La situazione contrattuale di Pulisic resta un elemento da valutare: in scadenza nel 2027, il Milan ha l’opzione per prolungare fino al 2028, ma al momento non è stato trovato un accordo per la firma. Questo scenario potrebbe agevolare l’interesse inglese, qualora il club di via Aldo Rossi decidesse di monetizzare.