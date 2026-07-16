Pavlovic, allarme dalla Serbia? “Può giocare in Premier”

Strahinja Pavlović può giocare in qualsiasi squadra di Premier League. Lo sostiene Miroslav Tanjga, allenatore del Vojvodina e grande conoscitore del calcio serbo.

Pavlović: il giudizio netto di Tanjga

L’analisi di Tanjga parte da una valutazione complessiva del difensore rossonero. Pavlović è una grande persona e un grande giocatore, secondo le parole dell’allenatore serbo. Il tecnico del Vojvodina, che ha lavorato nello staff di Sinisa Mihajlovic al Milan nella stagione 2015/2016, non ha dubbi sulla sua qualità globale. La considerazione va oltre il semplice rendimento tattico: Tanjga sottolinea come il difensore possa adattarsi a contesti calcistici diversi senza difficoltà.

Il miglioramento registrato dal giocatore rappresenta un elemento significativo nella valutazione. Tanjga osserva come Pavlović abbia fatto progressi notevoli rispetto al suo arrivo nel campionato italiano. Questo percorso di crescita suggerisce una capacità di adattamento e una maturità tattica che vanno oltre le semplici competenze difensive. La sua versatilità e la solidità caratteriale lo rendono adatto a squadre di altissimo livello.

Il contesto del Milan e le prospettive future

La valutazione di Tanjga arriva in un momento particolare per il Milan. Il difensore serbo rappresenta un investimento importante della società rossonera e le sue prestazioni stanno iniziando a consolidarsi nel campionato italiano. La Serie A rimane uno dei contesti più impegnativi d’Europa, con ritmi e intensità che richiedono tempo di adattamento anche ai giocatori più dotati. Pavlović ha superato questa fase critica con relativa rapidità.

Pavlovic potrebbe trasferirsi in Premier League? Difficilissimo immaginarlo per la prossima stagione. Pavlovic è uno degli intoccabili e dovrà condividere il reparto con il neo arrivato Gila. Il difensore sacrificato sul mercato sarà Tomori, ma davanti a offerte folli dall’Inghilterra il Milan potrebbe tenterrare.

L’endorsement di Tanjga non è casuale. Un tecnico che conosce profondamente il calcio serbo e che ha lavorato con Mihajlovic al Milan ha credibilità nel valutare i giocatori provenienti dall’Est europeo. Pavlović continuerà a giocare per il Milan, consolidando il suo percorso in Serie A, ma il riconoscimento della sua versatilità internazionale rimane un elemento positivo per il futuro del difensore e della società rossonera nel calciomercato.