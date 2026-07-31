Pavlovic, che rivelazione su Modric: indizio sul futuro a lungo termine nel Milan?

Strahinja Pavlovic ha confermato la permanenza di Luka Modric al Milan per almeno un’altra stagione, esprimendo entusiasmo per la continuità del campione croato in rossonero.

Modric rimane: la scelta che entusiasma il Milan

Il difensore serbo, intervistato dalla Gazzetta dello Sport nel ritiro di Perth, ha commentato con gioia la decisione di Modric di proseguire la sua avventura in rossonero. La permanenza del centrocampista rappresenta un segnale di stabilità per il progetto tecnico milanista, specialmente in una fase di transizione con l’arrivo di Amorim. Pavlovic ha sottolineato come la continuità di un professionista del calibro di Modric sia preziosa per l’intero gruppo.

“È incredibile sapere che resterà con noi almeno un’altra stagione. Magari anche di più, vedremo… Luka è una persona straordinaria. Quando hai accanto un campione così, puoi imparare tantissimo: è molto più grande di me, ma quando siamo insieme mi sembra di avere la sua stessa età. Possiamo parlare di tutto perché è davvero un grande uomo”.

La dichiarazione di Pavlovic rivela un aspetto spesso sottovalutato: ovvero che Modric possa decidere di restare per altre due stagioni e non solo per la prossima, il cui inizio è fissato tra meno di un mese.

L’impatto su Milan e il futuro di Pavlovic

La decisione di Modric di restare al Milan almeno un’altra stagione influenza direttamente la struttura tattica della squadra. Con Amorim che arriva da una realtà diversa, avere un riferimento come il croato facilita l’adattamento dell’allenatore stesso e dei giovani ai nuovi schemi. Pavlovic ha ammesso di ambire a una carriera simile a quella di Modric, riconoscendo l’eccezionalità del percorso.