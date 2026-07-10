Pulisic, che guaio: le ultimissime allarmano ulteriormente il Milan. Cosa succederà sul mercato

Christian Pulisic salterà l’esordio stagionale del Milan. Come rivela la Gazzetta dello Sport, l’americano ha riportato una microfrattura al perone durante gli ottavi di finale del Mondiale con gli Stati Uniti.

Pulisic: uno stop di almeno un mese

Lo stop è più serio del previsto. La diagnosi del team medico della Nazionale americana non lascia spazi all’ottimismo: riposo obbligatorio per circa trenta giorni, con la possibilità che i tempi si allunghino ulteriormente. Pulisic non sarà disponibile per il primo impegno ufficiale del Milan in campionato, costringendo Amorim a trovare soluzioni alternative sulla trequarti nel momento cruciale dell’inserimento tattico.

L’infortunio arriva in un momento particolarmente delicato. L’esterno offensivo si ritrova ancora una volta a fare i conti con i problemi fisici. Un affaticamento al polpaccio lo aveva già rallentato nel corso della competizione mondiale, prima del colpo definitivo negli ottavi.

Milan, l’alternativa sulla fascia destra

Cosa farà Amorim senza Pulisic in queste settimane? Il tecnico portoghese dovrà adattare il sistema offensivo affidandosi a Chukwueze o ricorrendo a soluzioni diverse sulla destra d’attacco. La soluzione tattica non è scontata, considerando che l’americano era stato uno dei pilastri del progetto per questa stagione.

Il timing è particolarmente sfortunato. L’arrivo di Amorim rappresentava un’opportunità di rilancio per il Milan, e Pulisic avrebbe dovuto essere una pedina fondamentale negli equilibri della squadra. Invece, il nuovo allenatore si ritrova a dover gestire l’assenza di uno dei giocatori più in forma della rosa nel momento in cui serve massima continuità.

Il rientro di Pulisic è previsto solo dopo le prime giornate di campionato. Nel frattempo, il Milan dovrà cercare soluzioni alternative, ritardando l’integrazione completa dell’americano nel nuovo sistema di gioco. La frattura al perone rappresenta un ostacolo concreto che il club rossonero dovrà affrontare con scelte tecniche immediate, in attesa di recuperare uno dei migliori elementi della squadra.