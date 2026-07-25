“Resterà al Milan”, annuncio a sorpresa di Amorim: niente addio per un rossonero

Francesco Camarda resterà al Milan per l’intera stagione. Ruben Amorim ha chiuso definitivamente ogni discussione su un eventuale prestito dopo il match contro il Celtic.

Amorim blinda Camarda: niente prestito

L’allenatore rossonero non lascia spazi a interpretazioni. Nel post-partita di Glasgow, dove Camarda ha segnato due gol in sette minuti, Amorim dichiara senza mezzi termini a Sky Sport: “Camarda resterà con noi, in ogni caso. Credo molto in lui e credo molto nei nostri giovani. Farà parte della rosa per tutta la stagione”. La decisione rappresenta una inversione rispetto ai piani precedenti, quando il prestito in Serie A o in cadetteria sembrava l’opzione più concreta per accelerare la crescita dell’attaccante classe 2005.

Fino a poche ore prima della gara scozzese, la cessione temporanea era vista come la soluzione naturale. Amorim ha scelto diversamente. Mantiene Camarda a Milanello, lo integra nella rosa della prima squadra, gli offre la possibilità di crescere nell’ambiente dove è nato calcisticamente. È una scelta di fiducia, non di necessità.

Camarda esulta durante una partita del Milan

Glasgow insegna: il Milan di Amorim ancora in costruzione

L’allenatore ha riconosciuto i limiti della prestazione contro il Celtic, ma li interpreta come fasi naturali di un processo. “È stato un buon allenamento”, sintetizza, riferendosi alla gara come momento di apprendimento piuttosto che risultato finale. Il Milan ha concesso un gol proprio mentre cercava di applicare i nuovi concetti tattici: costruzione dal basso, pressione alta, possesso prolungato.

Questi elementi rappresentano una rottura rispetto al calcio di Allegri. Amorim vuole una squadra che attacca il pallone su tutto il campo, che controlla la partita attraverso il possesso. Tuttavia, ammette che “la mentalità di pressare per gran parte della partita non è ancora completamente dentro la squadra”. C’è il disegno, c’è l’idea, manca ancora l’automatismo. Camarda, con la sua freschezza e il suo atteggiamento, rappresenta la generazione che potrà assimilare più facilmente questi insegnamenti.

Intanto il Milan prosegue il suo percorso di trasformazione con Camarda saldamente integrato nella rosa. Amorim non ha dubbi sulla permanenza del giovane attaccante. La stagione che arriva vedrà Camarda al Milan, parte della prima squadra, con l’opportunità concreta di crescere accanto ai compagni più esperti e di imparare i nuovi principi tattici che stanno caratterizzando il progetto rossonero.