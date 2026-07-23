Sorpresa Milan, Amorim blocca la cessione: congelato un affare da 18 milioni

Rúben Amorim ha bloccato la cessione di Pervis Estupiñán all’Aston Villa. Il tecnico portoghese vuole valutare l’esterno sinistro prima di autorizzare il trasferimento.

Estupinan all’Aston Villa, Amorim blocca tutto

La trattativa che avrebbe dovuto concludersi in questi giorni si è improvvisamente congelata. Secondo Corriere dello Sport e Tuttosport, il nuovo allenatore rossonero ha chiesto esplicitamente alla dirigenza di poter esaminare l’ecuadoriano classe 1998 prima di dare il definitivo via libera alla cessione. Non è una semplice richiesta di cortesia: Amorim ha deciso di intervenire direttamente sui piani di mercato del Milan, rimettendo in discussione un’operazione che sembrava conclusa.

L’accordo tra Estupiñán e i Villans era già stato raggiunto da giorni. Il giocatore aveva accettato un contratto quinquennale fino al 30 giugno 2031 a 3 milioni di euro netti stagionali. Mancava solo la firma finale tra i club, con il Milan e l’Aston Villa a negoziare una cifra tra i 16 e i 18 milioni più bonus, dopo la richiesta iniziale rossonera di 20 milioni e l’offerta villana di 13. Il blitz di Amorim ha paralizzato tutto.

La tournée asiatica come banco di prova decisivo

Estupiñán si presenterà domani a Milanello per i test con lo staff tecnico. Salterà l’amichevole di sabato contro il Celtic a Glasgow per ragioni di tempistiche, ma partirà con il gruppo per la tournée estiva in Australia e Indonesia. Saranno gli allenamenti in Asia e Oceania a decidere il suo destino. Pochi spezzoni di partita nelle amichevoli internazionali determineranno se riceverà il via libera per Birmingham o se rimarrà a Milano.

Estupiñán in azione durante una partita del Milan

Questa scelta di Amorim rivela una strategia precisa: non vuole ereditare un’operazione già conclusa dai predecessori senza aver visto direttamente il giocatore al lavoro. L’ecuadoriano ha collezionato 22 presenze nella scorsa stagione tra Serie A, Supercoppa e Coppa Italia, per un totale di 1.303 minuti. Nel suo bagaglio rossonero figurano un assist a Pavlović e una rete decisiva nel derby contro l’Inter dello scorso marzo. Numeri modesti, che non bastano a convincere Amorim senza una valutazione diretta.

Il costo dell’operazione e il rischio per il Milan

Estupiñán è arrivato a Milano un anno fa dal Brighton per 19 milioni complessivi, 17 di parte fissa e 2 di bonus. Il Milan ora intende recuperare buona parte di quella cifra con la cessione all’Aston Villa. La decisione di Amorim di bloccare tutto rappresenta un rischio concreto per i rossoneri: se il tecnico deciderà di tenerlo, il giocatore rimarrà comunque in rosa, ma se dopo la tournée lo riterrà non adatto, il Milan avrà perso tempo prezioso e la trattativa potrebbe saltare definitivamente.

L’intervento del nuovo allenatore dimostra che Amorim ridisegna il Milan secondo la sua visione tattica, anche a costo di rallentare operazioni già avanzate. Nei prossimi giorni, durante gli allenamenti a Milanello e la tournée asiatica, il tecnico portoghese avrà il tempo necessario per comprendere se Estupiñán rientra nei suoi piani o se il trasferimento all’Aston Villa deve completarsi rapidamente. La valutazione di Amorim determinerà il futuro del laterale ecuadoriano e il corso del Milan in questo calciomercato.