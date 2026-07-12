Sorpresa Milan, ci prova per questo colpo: “Chieste informazioni”

Éderson finisce nel mirino del Milan dopo il clamoroso rifiuto del Manchester United. Il centrocampista dell’Atalanta diventa l’obiettivo principale per rinforzare il centrocampo rossonero.

Milan su Éderson: l’indiscrezione di Schira

Nicolò Schira ha rivelato che il Milan ha chiesto informazioni sul mediano brasiliano dell’Atalanta. Secondo il giornalista, i rossoneri hanno esplorato le possibili condizioni con l’agente del giocatore per capire la fattibilità dell’operazione. La mossa arriva dopo che lo United ha abbandonato la pista proprio durante le visite mediche, creando uno spazio di opportunità per altri club interessati.

Éderson rappresenta una soluzione tattica interessante per il progetto di Ruben Amorim. Il brasiliano classe 1999 possiede qualità tecniche superiori alla media per il ruolo: corsa, fisico dominante, pressing aggressivo e una visione di gioco che permette di iniziare transizioni veloci dalla propria metà campo. Prende palla nella zona di costruzione, supera le linee di pressione avversarie con progressioni pulite e sa verticalizzare immediatamente verso gli attaccanti. Questo tipo di centrocampista è esattamente quello che cerca l’allenatore portoghese nel suo sistema di gioco.

Atalanta ferma: servono 50 milioni per Éderson

La Dea non scende da una valutazione di circa 50 milioni di euro, la stessa cifra che aveva offerto il Manchester United. L’Atalanta è nota per non fare alcuno sconto in sede di trattativa: i precedenti con l’Inter su Lookman e Palestra dimostrano questa linea ferma. Il contratto di Éderson scade nel 2027, quindi la società bergamasca non ha fretta di cedere e mantiene una posizione di forza nella negoziazione.

Quale è il vero ostacolo? L’investimento economico richiesto è considerevole e il Milan dovrebbe prima sfoltire il centrocampo liberandosi di giocatori come Fofana e Loftus-Cheek, attualmente fuori dal progetto tattico. Senza cessioni significative, l’operazione rimane difficile da completare nei tempi brevi.

Éderson con Rabiot: la coppia da sogno

Se l’affare andasse in porto, Éderson potrebbe formare una coppia di mediani di altissimo livello insieme a Rabiot. Il brasiliano ha grandissimi tempi di inserimento in area di rigore e sa attaccare gli spazi lasciati liberi dagli attaccanti, caratteristiche che lo renderebbero complementare al centrocampista francese. Questa combinazione rappresenterebbe un upgrade significativo rispetto alle soluzioni attuali, ma rimane legata alla capacità del Milan di generare liquidità attraverso le vendite.

Per ora l’operazione rimane un’indiscrezione di mercato, anche se il sondaggio è reale. Il Milan continua a esplorare soluzioni per il centrocampo e Éderson dell’Atalanta rientra nella lista dei profili monitorati, ma la cifra da spendere e la necessità di piazzare esuberi rendono il tutto ancora molto lontano dalla concretizzazione nel calciomercato Milan.