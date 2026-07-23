Sorpresa Milan, è fatta per il vice Pavlovic: arriva dalla Francia

Sankhoun Diawara arriva al Milan dal Troyes con un accordo da tre milioni di euro, come riporta La Gazzetta dello Sport. Il difensore centrale classe 2006 sarà aggregato immediatamente alla prima squadra.

Diawara come vice Pavlovic: il colpo rossonero

Il giocatore ha rifiutato una posizione da titolare ai Glasgow Rangers per abbracciare il progetto rossonero. Una decisione che rivela la convinzione del giovane difensore francese nel potenziale della piazza milanese e nella possibilità di crescere in un ambiente competitivo di Serie A. Nella scorsa stagione in Ligue 2 con il Troyes, Diawara ha collezionato 14 presenze per un totale di 1.048 minuti. Il suo profilo tecnico lo rende un prospetto interessante per il calcio italiano: mancino, costruttore dal basso, capace di impostare il gioco dalla difesa.

La dirigenza milanese aveva inizialmente pianificato l’inserimento di Diawara nel Milan Futuro, ma ha scelto di saltare questo passaggio. L’obiettivo è farlo crescere direttamente in prima squadra, affiancandolo a Pavlović, difensore con caratteristiche molto simili. Entrambi sinistri, entrambi abili nella costruzione da dietro, rappresentano un modello tattico coerente per la difesa rossonera.

Il Milan accelera sul calciomercato

Cosa differenzia questa operazione rispetto ai soliti acquisti in difesa? La giovane età combinata con una specializzazione tattica precisa. Diawara è un centrale che sa leggere il gioco e distribuire il pallone, qualità fondamentali nel calcio moderno. L’inserimento diretto in rosa consente al giovane francese di accelerare l’adattamento al campionato italiano e di apprendere i meccanismi difensivi milanisti attraverso l’esperienza quotidiana. Pavlović avrà il ruolo di riferimento naturale durante questa transizione.

Diawara sarà a disposizione dello staff tecnico per la preparazione estiva, iniziando il suo percorso di integrazione già dalle prossime settimane. Il difensore del Milan avrà tempo per assimilare i principi tattici e competere per lo spazio in una rosa dove la concorrenza in difesa rimane comunque significativa.

Questo colpo conferma l’accelerazione della dirigenza milanese sul calciomercato estivo. La cifra di tre milioni rappresenta un investimento contenuto ma strategico, rivolto a profili giovani capaci di svilupparsi nel medio termine. Il calciomercato del Milan prosegue con scelte mirate, puntando su elementi che combino potenziale e caratteristiche tattiche specifiche per il sistema di gioco rossonero.