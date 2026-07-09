Sorpresa Milan, può dire addio dopo un anno: duello fra Atalanta e Atletico Madrid

Samuele Ricci potrebbe lasciare il Milan dopo soli dodici mesi dall’arrivo. Secondo Sportitalia, il centrocampista è stato proposto all’Atletico Madrid e interessa anche all’Atalanta.

Ricci e il Milan: divorzio anticipato?

L’esperienza rossonera di Ricci rischia di concludersi prima del previsto. Arrivato dal Torino nell’estate 2025 per 25 milioni di euro complessivi, il centrocampista italiano non ha giocato con regolarità durante la stagione appena conclusa. Ora il suo entourage sta sondando il mercato per una possibile uscita, consapevole che Ruben Amorim potrebbe non puntare su di lui per il futuro.

La situazione si è complicata dopo l’arrivo del nuovo allenatore. Durante il raduno estivo, Ricci avrà l’opportunità di convincere lo staff tecnico della sua utilità nel nuovo progetto. Ma i segnali provenienti dal mercato suggeriscono che la dirigenza milanista abbia già iniziato a valutare alternative e che il giocatore non sia considerato incedibile.

Atletico Madrid e l’Atalanta sono due piste concrete

L’entourage del centrocampista ha già avviato contatti significativi. L’Atletico Madrid rappresenta una destinazione di prestigio nella Liga spagnola, mentre l’Atalanta rimane un’opzione italiana già monitorata nei giorni precedenti. Bergamaschi e Colchoneros si contendono il profilo del classe 2005, creando una competizione che potrebbe accelerare i tempi di una possibile cessione.

Samuele Ricci esulta durante una partita del Milan

Qual è lo scenario più probabile? Una partenza dal Milan appare concreta, con l’Atalanta che rappresenterebbe la soluzione più semplice logisticamente e contrattualmente. L’Atletico Madrid, invece, proporrebbe un salto qualitativo europeo significativo, anche se comporterebbe negoziazioni più complesse con la Liga spagnola.

Il raduno estivo: ultima chance per Ricci al Milan

Le prossime settimane di allenamento rappresentano un crocevia determinante. Se Ricci dovesse impressionare Amorim durante il ritiro, la situazione potrebbe ribaltarsi completamente e il Milan potrebbe riconsiderare la sua permanenza. Ma l’atteggiamento dell’entourage, impegnato a sondare il terreno sui mercati stranieri, lascia intendere che la fiducia nel progetto rossonero stia venendo meno.

Il calciomercato del Milan prosegue dunque con questa incertezza di fondo: un giocatore arrivato come primo colpo della gestione Allegri potrebbe trasformarsi in una delle pedine di scambio più appetibili della sessione estiva. Atalanta e Atletico Madrid rimangono in attesa di sviluppi concreti, mentre il futuro di Samuele Ricci al Milan si gioca nelle prossime settimane di preparazione.