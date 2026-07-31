Soulé al Milan, la trattativa prosegue: la distanza tra domanda e offerta con la Roma

Matías Soulé rappresenta l’alternativa concreta per la trequarti di Amorim. La Roma valuta l’argentino una cifra più alta rispetto all’idea del Milan.

Soulé e il 3-4-2-1 di Amorim: il profilo ideale

Con Karetsas ormai destinato al Borussia Dortmund, il Milan ha accelerato la ricerca del trequartista funzionale al nuovo sistema tattico. L’allenatore portoghese chiede un mancino naturale che parta da destra, capace di rientrare sul piede forte per concludere o servire assist decisivi. Soulé possiede esattamente queste caratteristiche. L’esterno offensivo argentino classe 2003 arrivò alla Roma nell’estate 2024 dalla Juventus per poco meno di 32 milioni di euro bonus inclusi, e il suo profilo tattico si sposa perfettamente con le idee di gioco rossonere.

Le qualità tecniche dell’argentino hanno attirato immediatamente l’attenzione della dirigenza milanista. Il suo procuratore Martín Guastadisegno ha mosso i primi passi concreti offrendo il calciatore direttamente a Via Aldo Rossi. Tuttavia, l’operazione presenta un ostacolo significativo: la valutazione iniziale dei giallorossi.

Roma a 40 milioni, Milan ferma a 30: il negoziato è aperto

La Roma richiede 40 milioni di euro per cedere Soulé. Dietro questa cifra si nascondono precise logiche di bilancio: il valore residuo del cartellino pesa attualmente poco più di 17 milioni a bilancio, il contratto scade il 30 giugno 2029. Il club giallorosso ha forte necessità di fare cassa e generare liquidità nel mercato invernale.

Il Milan, però, non intende spendere quella cifra. Secondo quanto riportato da Corriere della Sera, Corriere dello Sport e Tuttosport, l’obiettivo rossonero è chiudere l’accordo intorno ai 30 milioni di euro. Una riduzione di 10 milioni che consentirebbe ai rossoneri di non appesantire il budget e, simultaneamente, garantirebbe alla Roma una ricca plusvalenza contabile.

Quali margini operativi esistono? Le indiscrezioni suggeriscono ampi spazi per avviare una vera trattativa e limare il prezzo complessivo. La Roma ha bisogno di liquidità, il Milan ha bisogno di un interprete specifico per il 3-4-2-1 di Amorim. Gli elementi per un accordo ci sono.

Soulé in uscita: la Roma cede per necessità

L’argentino chiude il biennio romano con numeri importanti, ma la gestione tecnica della Roma ha deciso di puntare su altri profili. La cessione diventa obbligata per ragioni di bilancio. Soulé rappresenta la plusvalenza più immediata disponibile sul mercato giallorosso, e il Milan si è posizionato rapidamente per approfittarne.

Lo scenario più probabile vede una trattativa che scenderà dai 40 milioni iniziali verso una cifra intermedia. Il Milan attende anche lo sviluppo della cessione di Rafael Leão per avere la liquidità necessaria a chiudere l’operazione. Una volta definito l’addio del portoghese, Soulé potrebbe diventare il trequartista ideale per completare il mercato invernale rossonero e fornire ad Amorim l’interprete preciso per il suo sistema tattico.