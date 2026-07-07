Stop Gila, il Milan trova la soluzione: un altro calciatore nella trattativa?

La trattativa per il passaggio di Mario Gila dalla Lazio al Milan ha avuto una piccola frenata a causa del mancato accordo sulle cifre del trasferimento tra i club. Tuttavia, si discute anche di un altro colpo nella stessa direzione, che coinvolge il giovane Calvani, e può sbloccare il colpo.

Calvani sblocca il colpo Gila: il Milan aumenta l’offerta totale

Ieri sera in casa Milan si è creato un po’ di scompiglio per quanto riguarda la situazione intorno al colpo in entrata Mario Gila dalla Lazio, con il club biancoceleste che ha rifiutato la prima offerta ufficiale rossonera. La distanza tra le parti è minima ma, ricostruisce La Gazzetta dello Sport, l’offerta economica complessiva potrebbe essere incrementata anche con l’inserimento del giovane terzino sinistro classe 2008 Lorenzo Calvani, che passerebbe ugualmente dal biancoceleste al rossonero.

Questa strategia accontenterebbe a pieno Claudio Lotito, che registrerebbe una plusvalenza totale per un giocatore del settore giovanile e non dovrebbe versare altri indennizzi al Real Madrid. L’affare è vicinissimo!