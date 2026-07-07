Calciomercato del Milan

Stop Gila, il Milan trova la soluzione: un altro calciatore nella trattativa?

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Stop Gila, il Milan trova la soluzione: un altro calciatore nella trattativa?
Mario Gila al Milan si sblocca grazie a Calvani?
Gila-Milan, l'inserimento di Calvano può aiutare

La trattativa per il passaggio di Mario Gila dalla Lazio al Milan ha avuto una piccola frenata a causa del mancato accordo sulle cifre del trasferimento tra i club. Tuttavia, si discute anche di un altro colpo nella stessa direzione, che coinvolge il giovane Calvani, e può sbloccare il colpo.

Calvani sblocca il colpo Gila: il Milan aumenta l’offerta totale

Ieri sera in casa Milan si è creato un po’ di scompiglio per quanto riguarda la situazione intorno al colpo in entrata Mario Gila dalla Lazio, con il club biancoceleste che ha rifiutato la prima offerta ufficiale rossonera. La distanza tra le parti è minima ma, ricostruisce La Gazzetta dello Sport, l’offerta economica complessiva potrebbe essere incrementata anche con l’inserimento del giovane terzino sinistro classe 2008 Lorenzo Calvani, che passerebbe ugualmente dal biancoceleste al rossonero.

Questa strategia accontenterebbe a pieno Claudio Lotito, che registrerebbe una plusvalenza totale per un giocatore del settore giovanile e non dovrebbe versare altri indennizzi al Real Madrid. L’affare è vicinissimo!

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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