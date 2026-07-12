Svolta Milan, proposta dalla Premier League: può dire addio dopo solo un anno

Estupinian può lasciare il Milan questa estate. L’Aston Villa ha avviato i contatti ufficiali con il club rossonero per il terzino sinistro, come rivela Matteo Moretto nel canale YouTube di Fabrizio Romano.

Estupinian nel mirino dell’Aston Villa

I dirigenti inglesi hanno chiesto le condizioni economiche per il giocatore che il Milan ha acquisito a circa 20 milioni di euro dal Briughton nell’estate scorsa. Non si tratta ancora di un’offerta ufficiale scritta, ma di contatti concreti tra le parti per valutare la fattibilità dell’operazione. L’Aston Villa ha fatto il primo passo e il Milan rimane disponibile ad ascoltare proposte sul suo terzino sinistro, confermando ancora una volta che Estupilian è sul mercato durante questo calciomercato.

L’ecuadoregno ha deluso le aspettative nella sua prima stagione rossonera, perdendo il posto da titolare a favore di Bartesaghi e offrendo pochissime prestazioni di livello. Questo calciomercato rappresenta l’opportunità di riuscire a limitare i danni, intascando qualcosa dalla cessione di un calciatore reduce comunque dal Mondiale con l’Ecuador.

Estupinian in azione con la maglia del Milan

Il Milan aperto alla cessione: quanto costa il terzino

La dirigenza rossonera non oppone resistenza alla partenza del giocatore. L’interesse della squadra di Premier League rappresenta un’opportunità concreta per monetizzare su un elemento che non rientra nei piani tattici di Ruben Amorim. La valutazione fissata dal Milan si aggira intorno ai 20 milioni, cifra che l’Aston Villa dovrà rispettare per avanzare nella trattativa.

Le dinamiche del mercato estivo vedono il Milan impegnato su più fronti: se Estupinian dovesse partire verso la Premier League, i rossoneri avrebbero lo spazio economico e tattico per l’acquisto di un altro terzino. I contatti sono stati avviati, ora resta da capire se la volontà dell’Aston Villa di portare avanti la trattativa corrisponderà a un’offerta concreta.

Nei prossimi giorni emergeranno sviluppi decisivi. Se l’Aston Villa trasformerà il sondaggio in proposta ufficiale, il Milan valuterà rapidamente l’offerta e deciderà se procedere con la cessione di Estupilian. La strada verso Birmigham rimane aperta, e il calciomercato del Milan continua a muoversi attorno a questa possibilità concreta.