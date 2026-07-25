ULTIM’ORA LEAO – Arriva il comunicato ufficiale del Fenerbahçe: cosa sta succedendo

Il Fenerbahçe ha diramato un comunicato ufficiale per smentire categoricamente le voci di mercato riguardanti Rafael Leao e una presunta offerta da circa 100 milioni di euro al Milan.
Fenerbahçe: nessuna offerta per Leao, è tutto falso
Il club turco ha respinto con fermezza ogni indiscrezione circolata nelle ultime ore. Nel comunicato ufficiale, la società ha precisato che nessuna offerta è stata presentata né al giocatore rossonero né alla dirigenza milanista. La dichiarazione del Fenerbahçe arriva dopo giorni di speculazioni mediatiche che avevano alimentato scenari di mercato su possibili trasferimenti verso Istanbul.
La nota del club gialloblù sottolinea con chiarezza: le notizie relative a un interesse concreto per Leao sono prive di fondamento. L’obiettivo prioritario del club rimane la qualificazione in Champions League attraverso la gara di ritorno contro il Górnik Zabrze, valida per il secondo turno di qualificazione.
Il Milan e Leao: mercato ancora in stallo
La smentita del Fenerbahçe non chiude completamente il capitolo legato al futuro di Rafael Leao. Lo stesso giocatore aveva dichiarato nei giorni scorsi di aver parlato con la dirigenza rossonera della possibilità di una cessione, rimandando valutazioni concrete al termine della sessione estiva. L’assenza di un’offerta ufficiale da parte del club turco non esclude che altre squadre possano manifestare interesse nelle prossime settimane.
La posizione del Milan rimane ferma: nessun dialogo ufficiale è stato avviato con il Fenerbahçe su basi concrete. La società rossonera continua a valutare il mercato in entrata, con l’attenzione rivolta al rafforzamento della squadra in vista della nuova stagione sotto la guida di Amorim. Il mercato turco, intanto, rimane una destinazione potenziale per diversi calciatori europei, ma al momento Leao non rappresenta una priorità per il Fenerbahçe, impegnato nelle qualificazioni europee.