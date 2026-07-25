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ULTIM’ORA LEAO – Arriva il comunicato ufficiale del Fenerbahçe: cosa sta succedendo

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ULTIM’ORA LEAO – Arriva il comunicato ufficiale del Fenerbahçe: cosa sta succedendo
Rafael Leao con logo Fenerbahçe sullo sfondo
Rafael Leao in maglia Arsenal con sfondo neon Fenerbahçe Spor Kulübü

Il Fenerbahçe ha diramato un comunicato ufficiale per smentire categoricamente le voci di mercato riguardanti Rafael Leao e una presunta offerta da circa 100 milioni di euro al Milan.

Fenerbahçe: nessuna offerta per Leao, è tutto falso

Il club turco ha respinto con fermezza ogni indiscrezione circolata nelle ultime ore. Nel comunicato ufficiale, la società ha precisato che nessuna offerta è stata presentata né al giocatore rossonero né alla dirigenza milanista. La dichiarazione del Fenerbahçe arriva dopo giorni di speculazioni mediatiche che avevano alimentato scenari di mercato su possibili trasferimenti verso Istanbul.

La nota del club giallobl­ù sottolinea con chiarezza: le notizie relative a un interesse concreto per Leao sono prive di fondamento. L’obiettivo prioritario del club rimane la qualificazione in Champions League attraverso la gara di ritorno contro il Górnik Zabrze, valida per il secondo turno di qualificazione.

Rafael Leao in maglia rossonera durante una partita, con espressione concentrata
Rafael Leao in azione con la maglia del Milan

Il Milan e Leao: mercato ancora in stallo

La smentita del Fenerbahçe non chiude completamente il capitolo legato al futuro di Rafael Leao. Lo stesso giocatore aveva dichiarato nei giorni scorsi di aver parlato con la dirigenza rossonera della possibilità di una cessione, rimandando valutazioni concrete al termine della sessione estiva. L’assenza di un’offerta ufficiale da parte del club turco non esclude che altre squadre possano manifestare interesse nelle prossime settimane.

La posizione del Milan rimane ferma: nessun dialogo ufficiale è stato avviato con il Fenerbahçe su basi concrete. La società rossonera continua a valutare il mercato in entrata, con l’attenzione rivolta al rafforzamento della squadra in vista della nuova stagione sotto la guida di Amorim. Il mercato turco, intanto, rimane una destinazione potenziale per diversi calciatori europei, ma al momento Leao non rappresenta una priorità per il Fenerbahçe, impegnato nelle qualificazioni europee.

Mi chiamo Paolo Cibelli e collaboro con SpazioMilan dal 2025, dove mi occupo di seguire da vicino il mondo del calcio milanista e della Serie A. Sono un grande appassionato di sport e mi piace raccontare quello che succede dentro e fuori dal campo, dai retroscena dello spogliatoio alle strategie della squadra. Scrivere di calcio per me significa capire i giocatori, ascoltare le storie dei tifosi e provare a restituire ai lettori la passione che si vive sugli spalti e in città. Notizie, analisi tattiche e calciomercato, sono i punti forza del mio lavoro.

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