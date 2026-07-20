ULTIM’ORA MILAN – L’accordo è ad un passo: siamo ai dettagli finali!

Luka Modric rinnova con il Milan per un’altra stagione. Il centrocampista croato ha scelto di proseguire l’esperienza rossonera sotto la guida di Ruben Amorim. A riportarlo è Gianluca Di Marzio.

Modric e il Milan: accordo ai dettagli finali

La fumata bianca è ormai prossima. Le parti hanno raggiunto un’intesa sostanziale per il prosieguo dell’avventura del Pallone d’Oro 2018 in rossonero. Modric aveva rimandato la decisione in attesa della conclusione del Mondiale. Ora il croato classe 1985 ha deciso: continuerà a Milano.

La scelta di Modric rappresenta un segnale forte per il progetto di Amorim. Il nuovo tecnico rossonero avrà a disposizione un centrocampista di esperienza assoluta, capace di dettare i tempi del gioco e gestire le pressioni di una stagione complessa. Con 37 presenze, due gol e tre assist nella scorsa annata sotto Allegri, Modric si è dimostrato ancora decisivo nel campionato italiano, imponendosi come perno centrale della mediana milanista.

Luka Modrić con il Milan

Amorim guarda al croato come fondamentale del nuovo ciclo

Perché Modric rimane? Il croato ha valutato il nuovo progetto tecnico e ha deciso che il Milan rappresenta ancora la scelta giusta. A settembre compirà 41 anni, ma la continuità con Amorim lo convince a proseguire. Il tecnico portoghese, arrivato dal Manchester United, ha identificato nel veterano un elemento cruciale per implementare il suo sistema di gioco.

L’accordo dovrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni, salvo colpi di scena improbabili. Modric avrà dunque la possibilità di vivere quella che con ogni probabilità sarà l’ultima stagione della sua straordinaria carriera in maglia rossonera, stavolta sotto gli occhi di Amorim. Il nuovo ciclo del Milan avrà il suo leader di centrocampo già definito, un vantaggio non indifferente per costruire una squadra competitiva nel campionato italiano e nelle competizioni europee.