Ultim’ora Milan, sfuma tutto: colpo di scena sul grande obiettivo di mercato

Fiorentina e Udinese hanno chiuso l’affare per Arthur Atta: il centrocampista francese non arriverà al Milan, destinazione Firenze per 30 milioni più bonus.

Atta alla Fiorentina: accordo lampo da 30 milioni con l’Udinese

L’operazione è stata definita in poche ore. La Fiorentina ha bruciato tutti i concorrenti, compreso il Milan, con un’offerta che l’Udinese non poteva rifiutare. La cifra base fissa è di 30 milioni di euro, cui si aggiungono bonus che porteranno il totale vicino ai 40 milioni. I friulani incassano anche il 30% sulla futura rivendita del giocatore, una clausola che rappresenta un’ulteriore guadagno in prospettiva.

Per l’Udinese si tratta di un’operazione straordinaria sul piano finanziario. Atta era stato acquistato dal Metz poco più di un anno fa per circa 8 milioni di euro. Rivenderlo a quasi 40 milioni significa generare una plusvalenza massiccia in tempi brevissimi, sfruttando una stagione di rendimento costante in Serie A. Il club friulano ha dimostrato ancora una volta di sapersi muovere con intelligenza nel mercato.

Milan escluso: Amorim cercherà altrove il trequartista

Il centrocampista offensivo francese, classe 2003, era stato identificato dal Milan come il profilo ideale per il nuovo sistema tattico. Con 6 gol e 4 assist nella scorsa stagione, Atta possedeva esattamente le caratteristiche richieste: mobilità, duttilità tra mediana e trequarti, capacità di coprire spazi ampi nel 3-4-2-1 disegnato da Rúben Amorim. Il tecnico portoghese lo voleva per completare la rosa offensiva rossonera.

Ma la Fiorentina ha deciso diversamente. Il club toscano, guidato da Fabio Grosso, ha mosso il blitz decisivo nelle ultime ore, chiudendo tutto in tempi record. Atta è già in viaggio verso Firenze per le visite mediche. Anche il Como, il Napoli, l’Atalanta e la Juventus avevano sondato il terreno con l’Udinese, ma nessuno ha affrettato i tempi come la società viola. Il Milan si trova ora costretto a depennare il nome dalla lista e a cercare soluzioni alternative per rinforzare la trequarti.

Quale impatto avrà questa beffa sulla strategia rossonera? I dirigenti di Via Aldo Rossi dovranno accelerare su altri profili o riconsiderare le priorità del mercato. La finestra estiva rimane ancora aperta, ma ogni giorno che passa riduce le opzioni disponibili. Amorim attende risposte concrete per costruire la squadra che ha in mente.