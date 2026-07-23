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Un altro rossonero può trasferirsi in Turchia? Il Milan apre alla cessione per 20 mln

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Un altro rossonero può trasferirsi in Turchia? Il Milan apre alla cessione per 20 mln
Immagine rappresentativa del calciomercato Milan e delle possibili cessioni
Silhouette di calciatore davanti allo stemma del Milan con effetti grafici di fuoco e esplosione

Youssouf Fofana verso l’addio al Milan. Il Besiktas di Vincenzo Italiano ha bussato alla porta rossonera per il centrocampista francese e la dirigenza milanista non chiude le porte a una possibile partenza.

Fofana e il Besiktas: trattativa in avvio?

Il club turco ha individuato nel mediano rossonero il profilo ideale per rinforzare il proprio centrocampo. Italiano, appena insediatosi sulla panchina di Istanbul, sta costruendo la sua squadra e ha puntato dritto su Fofana come elemento centrale del suo progetto tattico.

La valutazione del Milan non lascia spazi a negoziazioni: 20 milioni di euro il prezzo fissato dalla dirigenza di Via Aldi Rossi per liberare il giocatore.

Una cifra tutt’altro che marginale, che consentirebbe ai rossoneri di generare risorse significative da reinvestire nel mercato in entrata. Il timing della mossa turca non è casuale: con Amorim impegnato nel ritiro estivo, il tecnico portoghese sta effettuando le proprie valutazioni sulla rosa e comunicherà a breve ai dirigenti quali elementi ritiene prescindibili per la sua idea di gioco.

Fofana con la maglia del Milan esulta con le braccia alzate durante una partita a San Siro
Fofana esulta durante una partita del Milan a San Siro

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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