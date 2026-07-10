Uzun nel mirino del Milan, chi è il nuovo obiettivo rossonero: ruolo, costo e numeri

Can Uzun rappresenta un’opzione concreta per il Milan in questa sessione di mercato. Il centrocampista turco dell’Eintracht Francoforte, come rivela il Corriere dello Sport, è stato identificato dalla dirigenza rossonera per rinforzare la trequarti.

Uzun e i numeri: 10 gol in 28 presenze

Nell’ultima stagione in Germania, il classe 2005 ha messo a segno 10 gol e 6 assist in 28 partite complessive. Numeri solidi che evidenziano una capacità offensiva superiore alla media per un centrocampista moderno. La versatilità tattica è il suo principale pregio: può operare in più ruoli dal centrocampo in su, adattandosi alle diverse esigenze di un allenatore.

Uzun calcia perfettamente con entrambi i piedi, una caratteristica rara che aumenta la sua duttilità offensiva. A novembre compirà 21 anni, il che lo inserisce perfettamente nel progetto di ringiovanimento della rosa che Amorim sta tracciando. La squadra tedesca non ha fretta di cederlo, ma il Milan ha iniziato a sondare seriamente il terreno.

Il costo: oltre 40 milioni di euro

La richiesta dell’Eintracht supera i 40 milioni di euro, cifra considerevole che riflette il valore di mercato del giocatore e la riluttanza della società tedesca a privarsi di un talento in ascesa. Non è una spesa marginale nel contesto del budget rossonero, ma il Milan sembra intenzionato a investire su profili giovani e tecnicamente affidabili per il nuovo corso tattico.

Amorim ha manifestato chiaramente il suo identikit di giocatore ideale. Uzun risponde a molti di questi parametri, anche se la concorrenza internazionale per il suo cartellino rimane alta. La dirigenza milanista dovrà decidere se affrontare questa spesa oppure orientarsi verso alternative meno onerose.

Trequarti giovane: la strategia di Amorim

Il tecnico portoghese ha indicato chiaramente la necessità di una trequarti rinnovata e dinamica. Karetsas, Alajbegovic e ora Uzun: sono i nomi che circolano con insistenza intorno a Milanello. Ognuno di questi profili rappresenta una generazione diversa di calciatori, ma tutti condividono la caratteristica di essere giovani e tecnicamente moderni.

La scelta di puntare su giocatori under 23 per la fascia offensiva non è casuale. Amorim intende costruire un Milan capace di competere nel presente ma anche di crescere nel medio termine. Uzun, con i suoi 10 gol nella Bundesliga, ha già dimostrato di poter incidere in una delle migliori leghe europee. Nei prossimi giorni la dirigenza del Milan accelererà i contatti con l’Eintracht per capire se il costo di oltre 40 milioni rappresenta un investimento sostenibile o se bisogna virare su altre soluzioni per la trequarti.