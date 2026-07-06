Van Dijk al Milan, arriva l’annuncio di Fabrizio Romano: “Decisione definitiva”

Virgil Van Dijk non lascerà il Liverpool. Fabrizio Romano ha spento definitivamente le voci di un possibile approdo del difensore olandese al Milan, confermando la posizione ferma dei Reds.

Van Dijk e il Liverpool: nessuna cessione in vista

L’esperto di mercato ha chiarito la situazione senza ambiguità.

“L’olandese non andrà nessuna parte perchè fa assolutamente parte del progetto del Liverpool e ha anche già parlato con il nuovo allenatore Andoni Iraola”.

Ha dichiarato Romano nel suo video YouTube. Il difensore centrale rimane una figura centrale nei piani della società inglese, nonostante le speculazioni milaniste degli ultimi giorni.

Il Liverpool ha già affrontato una stagione di transizione con gli addii di Salah e Robertson. Privare la squadra anche di Van Dijk, che ricopre il ruolo di capitano, rappresenterebbe uno smantellamento inaccettabile del progetto.

“Non andrà da nessuna parte, questa è la loro posizione ad oggi”.

Perché il Milan insisteva: il difensore ideale che non arriverà

Van Dijk incarna il profilo difensivo che il Milan stava cercando. Un leader carismatico, uno dei migliori difensori al mondo, capace di garantire solidità e personalità a una linea difensiva ancora in costruzione. La tentazione di provarci era comprensibile, ma completamente irrealistica dal punto di vista concreto.

La realtà del mercato è che il Liverpool non negozia giocatori di questa categoria con nessuno. Van Dijk è stato il simbolo della rinascita dei Reds negli ultimi anni e rappresenta il fondamento tattico su cui Iraola dovrà costruire la sua nuova stagione. Ogni dichiarazione della società conferma questa priorità assoluta.

Il Milan dovrà orientarsi verso altre soluzioni difensive. Nomi più raggiungibili come Gila, profili emergenti, giocatori in cerca di rilancio: questa la strada che la dirigenza rossonera deve percorrere per rafforzare la difesa. Il sogno Van Dijk appartiene alla categoria dei desideri, non dei progetti concreti del Milan.