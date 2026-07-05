“Van Dijk giocherà nel Milan”: l’annuncio bomba del giornalista fa sognare

Van Dijk potrebbe vestire la maglia del Milan già questa estate. Secondo Carlo Pellegatti, il difensore olandese è intrigato dalla possibilità di trasferirsi a San Siro.

Il giornalista ha illustrato come la trattativa potrebbe strutturarsi concretamente. Il Liverpool potrebbe far partire il suo capitano e il Milan ha già elaborato una strategia precisa che consentirebbe ai rossoneri di acquisire un centrale di élite mondiale senza investimenti astronomici sul cartellino.

Van Dijk e le richieste salariali: la proposta del Milan

L’ostacolo principale non è il prezzo del trasferimento, bensì l’ingaggio. Van Dijk percepisce attualmente 13 milioni di euro all’anno dal Liverpool, una cifra che nessun club europeo può garantirgli nella fase finale della carriera. Il Milan ha escogitato una soluzione intelligente: proporre uno stipendio di 6-7 milioni annui per tre anni, con la garanzia di un contratto prolungato fino al 2029. In questo modo, il difensore olandese avrebbe certezze economiche senza pesare eccessivamente sui bilanci rossoneri.

Qual è lo stato reale della trattativa? Van Dijk ha manifestato disponibilità al dialogo. Non si tratta di un semplice interesse superficiale, ma di una conversazione concreta tra le parti, dove il giocatore valuta effettivamente l’opportunità milanese.

Due scenari possibili per il Milan: estate o gennaio

Pellegatti ha tracciato due percorsi alternativi. Se il Liverpool dovesse irrigidirsi sulle pretese economiche durante il mercato estivo, il Milan può attendere gennaio e acquisire Van Dijk a zero nel 2027. Se invece le trattative dovessero sbloccarsi prima, l’operazione potrebbe concretizzarsi già entro agosto. In entrambi i casi, l’approdo del centrale alla Scala del Calcio rappresenterebbe un rinforzo difensivo di assoluto valore internazionale.

La strategia rossonera è spregiudicata: investire risorse limitate su un profilo esperto e affidabile, piuttosto che su giovani promesse. Van Dijk porterebbe al Milan non solo qualità tattica, ma anche leadership e mentalità vincente, elementi fondamentali per una squadra che ambisce al vertice europeo. Il prossimo mese rivelerà se questo scenario da sogno potrà trasformarsi in realtà concreta per il calciomercato del Milan.