Addio Milan, è fatta per la cessione: possibile incasso da 18 milioni

Santiago Gimenez lascia il Milan per trasferirsi al Porto. Secondo Fabrizio Romano, tra rossoneri e lusitani è stato raggiunto un accordo verbale su un prestito gratuito con diritto di riscatto.

Gimenez-Porto: affare fatto, le cifre e i dettagli

L’operazione si sviluppa su una formula che consente al Milan di alleggerire il monte ingaggi senza cedere a titolo definitivo. Il diritto di riscatto è stato fissato a 18 milioni di euro più bonus. L’intesa include anche una clausola che trasforma il riscatto in obbligatorio al raggiungimento di specifiche condizioni legate al numero di presenze e agli obiettivi stagionali della squadra portoghese.

La scelta della formula rappresenta una soluzione pragmatica per entrambi i club. Questa struttura consente ai rossoneri di ridurre gli esuberi in rosa in una fase cruciale del mercato estivo, quando le alternative per le cessioni si riducono significativamente. Il Porto, d’altro canto, conta di rilanciare l’attaccante dopo la deludente avventura in rossonero.

Milan, piazzato un altro esubero: chi resta ancora

Gimenez non aveva trovato spazi adeguati nella gerarchia offensiva milanista. La competizione con gli altri attaccanti della rosa rendeva complicata la sua permanenza in un contesto dove la continuità di impiego era compromessa. La soluzione del prestito risolve il problema senza creare tensioni interne o situazioni di stallo negoziale. L’accordo raggiunto nella notte rappresenta un’accelerazione rispetto ai tempi inizialmente previsti. Gimenez si trasferisce dunque al Porto con l’obiettivo di trovare la continuità che al Milan era diventata impossibile.

Il club rossonero, invece, dovrà continuare a lavorare per piazzare gli altri esuberi. Restano infatti da risolvere alcuni casi irrisolti, come Fofana e Tomori. Sul primo si è fatto avanti il Galatasaray oltre ad alcuni club di Premier League. Il secondo, invece, resta un bel problema da risolvere a causa della mancanza di offerte. Saranno le ultime e frenetiche ore di mercato a decidere il loro destino, che sarà con tutta probabilità lontano dal Milan.