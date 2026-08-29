Gimenez, Fofana e Tomori: arrivano aggiornamenti sulle uscite del Milan

Santiago Gimenez potrebbe lasciare il Milan nelle ultime ore di mercato. Jorge Mendes lavora per riportare il Porto in trattativa con una nuova offerta ai rossoneri.

Gimenez: Mendes riapre la pista Porto

L’agente portoghese ha ripreso i contatti per il centravanti messicano dopo settimane di stallo. Il Porto torna a bussare alla porta di Via Aldo Rossi con l’intenzione di presentare una proposta economica rinnovata. La sensazione è che Jorge Mendes stia spingendo per chiudere l’operazione entro la finestra di trasferimenti estiva, evitando di rimandare tutto a gennaio.

Gimenez rappresenta uno dei nomi più caldi in uscita dal Milan. La sua partenza liberarebbe spazi in rosa e, soprattutto, risorse economiche da reinvestire. Il centravanti non rientra più nei piani tattici della squadra, e una cessione in questa fase della stagione avrebbe senso sia sportivo che finanziario.

Fofana verso l’Inghilterra: ottimismo crescente

Youssouf Fofana ha ricevuto sondaggi concreti dalla Premier League. Gli addetti ai lavori del Milan nutrono ottimismo sulla sua partenza prima della chiusura del mercato. Le squadre britanniche hanno iniziato a muoversi. Non si tratta ancora di offerte ufficiali sul tavolo, ma l’interesse è reale e potrebbe trasformarsi in proposta vincolante nei prossimi giorni.

Fikayo Tomori non ha ricevuto alcuna proposta concreta. Il difensore inglese rimane escluso dal progetto tecnico, ma in assenza di interessamenti del mercato, la sua cessione slitterà alla finestra invernale. Questa soluzione consentirebbe al Milan di gestire la difesa senza fretta e a Tomori di prepararsi adeguatamente per una nuova avventura.

Nei prossimi giorni il quadro potrebbe modificarsi rapidamente. Mendes potrebbe chiudere la trattativa per Gimenez al Porto, un club di Premier League potrebbe formalizzare un’offerta per Fofana. Il Milan continuerebbe il suo lavoro di alleggerimento della rosa in vista della stagione, permettendo ad Amorim di avere a disposizione un gruppo più facilmente gestibile.