Leao, scelta presa! L’attaccante avrebbe deciso il suo futuro: dove giocherà

Rafa Leao continua a preferire il Galatasaray, che ha rilanciato l’offerta economica per convincerlo a trasferirsi in Turchia.

Leao sceglie il Gala: rilancio decisivo

Secondo quanto rivela Fabrizio Romano, il portoghese ha scelto di trasferirsi in Turchia nel suo futuro. Il club turco ha aumentato significativamente l’ingaggio rispetto la proposta inglese. Saranno 12 milioni annui. Al Milan oltre 45 milioni con una percentuale sulla rivendita.

La priorità dichiarata di Leao verso il Galatasaray cambia completamente lo scenario rispetto alle altre opzioni sul tavolo. L’attaccante aveva già avuto tempo per riflettere sulla sua destinazione nei giorni precedenti, e la conferma della preferenza per la Super Lig arriva come segnale inequivocabile della sua volontà. Non è una semplice apertura, ma una scelta consapevole verso un progetto che lo convince sia dal punto di vista sportivo che economico. Ora non resta che attendere la partenza e le visite mediche, prima dell’annuncio ufficiale.