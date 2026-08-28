Dal Manchester United al Milan: Amorim ha chiesto il suo ex pupillo!

Leny Yoro del Manchester United entra nei radar del Milan negli ultimi giorni di mercato. Il difensore centrale classe 2005 rappresenta un’opzione concreta per la difesa rossonera, secondo quanto rivelato da Carlo Pellegatti.

Yoro e la strategia difensiva di Amorim

Il giornalista ha acceso i riflettori su un profilo che piace tantissimo ad Amorim, che lo ha già allenato nella sua esperienza inglese. Yoro, già con 66 presenze al Manchester United, possiede tutte le caratteristiche richieste dal sistema tattico del Milan: difensore centrale moderno, fisicamente imponente (190 centimetri), capace di impostare dal basso e di superare la pressione con la palla tra i piedi. Nel 3-4-2-1 rossonero giocherebbe al centro della difesa a tre insieme a Gila e Pavlovic.

Le qualità tecniche non mancano. Tempismo nei contrasti, scivolate precise, costruzione dal basso affidabile: tutto quello che serve a un difensore centrale moderno. Leny Yoro cresce ancora in valore e potenziale, elemento raro nel panorama difensivo europeo. A soli 19 anni ha già accumulato esperienza significativa in Premier League.

Il nodo economico: 50 milioni e la scuderia Mendes

La cifra richiesta è di circa 50 milioni di euro, una somma importante ma potenzialmente gestibile per il Milan considerando gli investimenti di questa sessione. Il fattore determinante è la scuderia Mendes, che rappresenta il giocatore: con i buoni uffici dell’agente portoghese si potrebbe trovare una soluzione creativa.

Pellegatti ha anche lanciato un appello finale sulla strategia di mercato del Milan. “Ci sono ancora delle voci che il Milan possa restare così, spero di no. Mancano un paio di pedine per rendere il Diavolo davvero competitivo”. La ricerca di ultimi rinforzi continua per completare la rosa in vista della stagione con il nuovo sistema di gioco.

Quale ruolo per Yoro nella difesa del Milan?

Potrebbe Yoro essere il difensore che manca al Milan? Tecnicamente sì, poiché possiede esattamente le caratteristiche richieste dal 3-4-2-1. Praticamente no, perché lo United non cede facilmente asset giovani e in crescita, soprattutto con poche ore di mercato disponibili. La pista rimane affascinante ma altamente complicata.

Se il Milan riuscisse a sbloccare l’operazione Yoro negli ultimi giorni di mercato, avrebbe completato un upgrade significativo in difesa. Il giovane centrale francese rappresenterebbe un investimento sul presente e sul futuro, perfettamente inseribile nel progetto tattico di Amorim. Per ora rimane una suggestione di calciomercato, ma con Mendes nel mezzo le sorprese non sono mai escluse.