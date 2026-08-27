Amorim commenta il finale di mercato del Milan: la frase in conferenza non lascia dubbi

Ruben Amorim ha confermato che il calciomercato rossonero resterà aperto ancora cinque giorni e ha chiarito la sua strategia di mercato alla vigilia di Milan-Venezia.

Amorim e la finestra di mercato: ultimi cinque giorni decisivi

L’allenatore del Milan non nasconde la necessità di completare la rosa prima della chiusura ufficiale dei trasferimenti. Ogni nuovo arrivo dovrà contribuire sia nell’immediato che nel progetto futuro, secondo le parole di Amorim in conferenza stampa:

Se arriverà qualcuno, è perché potrà aiutarci sia nel presente sia nel futuro. Io cercherò di scegliere i migliori interpreti per la partita di domani. A fine mercato, parleremo della nostra rosa”

Il tecnico portoghese ha ribadito che il focus rimane concentrato sulla partita contro il Venezia, ma consapevole che il mercato potrebbe ancora portare sorprese nelle ultime ore disponibili.

La situazione di Rafael Leao rappresenta il nodo principale di questa sessione. L’esterno non sarà convocato per la sfida di domani perché si è allenato una sola volta e non è pronto dal punto di vista fisico. Amorim ha evitato di entrare nei dettagli sulle trattative, mantenendo una linea di discrezione che caratterizza il suo approccio gestionale.

La difesa e i tre esclusi: Tomori, Fofana e Gimenez fuori dal progetto

Amorim ha affrontato direttamente il tema dei tre giocatori messi ai margini. Non si tratta di una questione legata alla qualità tecnica o umana dei giocatori, ha spiegato l’allenatore, bensì di un’impossibilità pratica: “È impossibile allenarsi con 27 giocatori a disposizione”. La società deve permettere a questi calciatori di trovare spazi dove giocare regolarmente.

Questa scelta rivela una gestione manageriale precisa: il Milan preferisce una rosa più snella e funzionale piuttosto che un organico ingolfato dove talenti importanti rimangono inattivi. Tomori, Fofana e Gimenez hanno ricevuto il messaggio chiaro e dovranno trovare destinazioni alternative prima della scadenza del mercato. La strategia di Amorim punta alla qualità della preparazione quotidiana più che alla quantità numerica.

Il tecnico ha mantenuto il focus sulla partita imminente, dichiarando di voler scegliere i migliori interpreti per affrontare i lagunari. Dopo la chiusura del mercato, avrà una visione completa della rosa definitiva e potrà pianificare il resto della stagione con certezze maggiori.

Scenario futuro: il Milan che verrà dopo il 2 settembre

Nei prossimi cinque giorni si definiranno i contorni del progetto rossonero per questa stagione. Amorim avrà finalmente la possibilità di lavorare con una squadra definita, senza l’incertezza che caratterizza ogni finestra di calciomercato. Le decisioni su Leao, sugli esclusi dalla rosa e su eventuali nuovi innesti determineranno quale Milan scenderà in campo nelle prossime settimane. Il calciomercato del Milan si concluderà con la consapevolezza che il lavoro vero inizierà solo quando il mercato chiuderà definitivamente.