Clamoroso Leao, rilancio dell’Aston Villa: cosa farà il Milan

Rafael Leao rimane conteso tra due progetti ambiziosi. L’Aston Villa ha rilanciato con un’offerta da 42 milioni più 3 di bonus, secondo quanto riporta Sky Sport, per il portoghese del Milan.

Aston Villa contro Galatasaray: la battaglia per Leao

La trattativa si complica. Il club inglese ha presentato una proposta economica molto vicina a quella del Galatasaray, che aveva già trovato un accordo praticamente definito con il Milan. La differenza tra le due offerte è minima: 45 milioni totali dalla Turchia contro i 42 più 3 bonus dell’Aston Villa.

L’elemento discriminante è il contratto proposto al giocatore. L’Aston Villa mette sul tavolo 7 milioni netti stagionali, cifra nettamente inferiore rispetto ai 10 milioni più 2 di bonus offerti dai turchi. Leao ha già ricevuto due proposte sensibilmente diverse per quanto riguarda l’aspetto economico personale. La scelta del portoghese dipenderà quindi da quale progetto considera più attraente: continuare in una squadra con ambizioni europee in Premier League oppure accettare il trasferimento in Super Lig con compensi superiori.

Quale futuro per il numero 10 rossonero?

Il Galatasaray mantiene il vantaggio. La proposta turca rimane più vantaggiosa dal punto di vista salariale e la trattativa con il Milan è già avanzata. Tuttavia, l’ingresso dell’Aston Villa non è un elemento marginale: la Premier League rappresenta una vetrina mondiale diversa, con possibilità di visibilità e competizioni continentali di rilievo.

Il Milan si trova in una posizione di attesa. L’accordo con il Galatasaray è quasi concluso, ma il club inglese ha dimostrato di avere risorse economiche sufficienti per competere. I rossoneri potrebbero ricevere una cifra leggermente superiore se l’Aston Villa decidesse di alzare ulteriormente l’offerta, anche se la volontà del giocatore rimane il fattore decisivo in questa fase.

Nei prossimi giorni la situazione di Leao potrebbe sbloccarsi definitivamente. Il portoghese dovrà decidere tra la proposta economica più ricca del Galatasaray e il progetto sportivo dell’Aston Villa in Premier League, mentre il Milan attende sviluppi per chiudere una delle operazioni di mercato più importanti della sessione estiva riguardante il calciomercato.