Amorim si sbottona su Leao e avverte Modric: le sue parole accendono il mondo Milan

Ruben Amorim presenta il derby di Perth con una certezza: Rafa Leao è fortunato a vestire la maglia del Milan e deve esserne consapevole. Il tecnico portoghese, intervenuto in conferenza stampa prima dell’amichevole contro l’Inter, traccia le priorità della sua gestione rossonera.

Leao e il gruppo: Amorim legge la serenità

Il portoghese non rileva fratture o malumori nell’ambiente Milan. Anzi, il suo sguardo sul gruppo è positivo: “Rafa è fortunato a essere in un club come il Milan, quindi dovrebbe essere felice. Lo sento che è felice e motivato”. Nessun segnale di tensione, nessuna distanza tra il giocatore e la nuova gestione. Amorim sottolinea che tutti i calciatori, sia quelli presenti dal primo giorno sia gli ultimi arrivati, stanno lavorando con impegno costante.

L’allenatore rifiuta però di enfatizzare le amichevoli estive. “Vogliamo vincere, ma essere il campione del precampionato non è importante. L’unica cosa che conta davvero è quando, a Torino il 23 agosto, l’arbitro fischierà l’inizio della gara”. Il focus rimane sulla preparazione tattica e sulla costruzione della mentalità giusta per affrontare una stagione che richiede competitività in ogni partita.

Modric in campo domani: umiltà e lotta per il posto

Quale spazio avrà Luka Modric nel Milan di Amorim? Il croato scenderà in campo domani a Perth, insieme a tutti gli altri giocatori che avranno una parte del derby. Amorim lo tratta come un giocatore normale, nonostante la sua esperienza enorme. “Luka è davvero umile e non gli piace tutta l’attenzione che riceve. Dovrà lottare per conquistarsi il posto, ma naturalmente è un giocatore speciale. Abbiamo fatto tanto per averlo con noi almeno per un’altra stagione”. L’allenatore non nega così l’importanza del croato, ma al tempo stesso disegna un equilibrio fra tutti i calciatori della rosa, a prescindere dal nome.

Milan non si compra: il messaggio di Amorim sulla storia

Amorim non nasconde il suo legame emotivo con il Milan, un amore che risale all’infanzia. “Il Milan rappresenta qualcosa che non si può comprare. Aprite YouTube, guardate i video e capirete perché sceglierei sempre il Milan”. Non è una semplice dichiarazione di principio, ma una filosofia che guiderà le scelte tecniche e di mercato della sua gestione.

Il tecnico portoghese è consapevole che il Milan vanta una storia che trascende i trofei. L’Inter ha vinto più negli ultimi anni, ma il Milan rimane il Milan. Questa consapevolezza deve permeare ogni decisione, ogni allenamento, ogni partita della stagione che sta per iniziare.

Baresi e l’eredità che insegna: il carattere prima dei successi

La scomparsa di Franco Baresi ha toccato profondamente il club. Amorim, pur essendo arrivato da poco, ha colto il significato più profondo della figura del leggendario difensore. “Quando parli di lui con tutto lo staff della comunicazione, hanno le lacrime nei loro occhi. Nessuno chiama Baresi ‘Baresi’: lui è Franco e questo significa qualcosa”.

La lezione che Baresi continua a trasmettere al Milan non riguarda le Champions League o gli scudetti vinti, ma il carattere dimostrato in Serie B quando non ha abbandonato la squadra. “Adesso che non è più con noi, ci sta insegnando che i successi sono davvero una bella cosa, ma che sono importanti per il nostro ego. La cosa fondamentale è il carattere e chi sei, non quello che hai raggiunto”. Franco era tutto per la squadra, e questa eredità dovrà guidare il Milan di Amorim fino all’ultimo giorno della sua gestione.

Il Milan e il suo nuovo allenatore porteranno avanti questa eredità di dedizione al gruppo, di carattere sopra i trofei. La stagione che inizierà a Torino il 23 agosto contro i granata di Abate servirà a misurare se questa visione riuscirà a trasformarsi in risultati concreti per il calciomercato Milan e la competitività della squadra.