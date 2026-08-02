Baresi, arriva l’omaggio del Milan da Perth: l’iniziativa di Gabbia e Amorim

Matteo Gabbia e Ruben Amorim hanno omaggiato Franco Baresi, leggenda del Milan scomparsa nei giorni scorsi. I due hanno posato un mazzo di fiori sotto un murales dedicato a lui a Perth, dove attualmente si trovano per la tournée estiva.

Gabbia: l’omaggio a una leggenda rossonera

La scomparsa di Franco Baresi ha toccato profondamente l’ambiente milanista. Matteo Gabbia, difensore che indossa la stessa maglia che ha reso immortale il capitano rossonero, ha voluto rendere pubblico il suo tributo. Le parole del giocatore traducono il peso di una perdita che va oltre il calcio, coinvolgendo direttamente chi continua a difendere i colori del club:

“Era doveroso, per l’uomo e per il grandissimo calciatore. Noi come gruppo ci uniamo alle condoglianze alla famiglia e mandiamo un abbraccio con dispiacere per non poter partecipare al funerale”.

Il difensore ha raccontato anche l’eredità che porterà per sempre con sé una leggenda così, che resterà impressa per sempre:

“Porterò con me la fortuna di conoscerlo, è un’icona e una persona unica. Fino all’ultimo secondo ci ha fatto capire quanto è importante questa società e quanti sforzi vanno fatti per meritarsela quotidianamente. Le cose che ci ha insegnato sono quelle che dobbiamo portarci dietro”.

Amorim si unisce al cordoglio rossonero

Anche l’allenatore Ruben Amorim ha sentito il dovere di esprimere vicinanza alla memoria di Baresi. Pur essendo arrivato da poco a Milano, il tecnico portoghese ha riconosciuto l’importanza di una figura che trascende il calcio contemporaneo. L’omaggio del nuovo allenatore testimonia come i valori incarnati da Baresi rimangono universali e senza tempo.

La difficoltà nel partecipare fisicamente alle cerimonie funebri ha costretto i giocatori e lo staff a manifestare il cordoglio attraverso i canali pubblici. Questa modalità di espressione del dolore, seppur necessaria, non diminuisce l’intensità del sentimento provato dall’ambiente milanista.

Il Milan prosegue la sua stagione consapevole di questa eredità. Gabbia e Amorim, attraverso le loro parole, hanno confermato che il ricordo di Baresi non svanisce, ma diventa parte integrante dell’identità milanista. La leggenda rossonera continuerà a ispirare chi indossa quella maglia, generazione dopo generazione.