Milan, omaggio da brividi per Baresi: l’idea di Cardinale

Il Milan lavora a un tributo permanente per Franco Baresi. La Curva Sud di San Siro potrebbe diventare Curva Baresi, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport.

La decisione del club rossonero: quale gesto per l’immortalità

La dirigenza rossonera ha avviato una riflessione profonda su come legare indissolubilmente il nome di Baresi al club. Cardinale e Scaroni hanno già iniziato a valutare le opzioni concrete. L’ipotesi della Curva Sud rappresenta la soluzione più immediata e carica di significato: quello che Baresi ha sempre considerato il settore dei veri capitani del tifo rossonero.

L’intitolazione della curva avrebbe valore sentimentale diretto senza richiedere complessi iter burocratici. Diversamente da altre dediche, questa non avrebbe bisogno del benestare dell’Inter, l’altro fruitrice di San Siro: ufficialmente il settore continuerebbe a mantener il nome attuale, come accade con Scirea nello Stadium e Pisani a Bergamo, ma per il tifo rossonero rappresenterebbe un omaggio concreto.

Baresi e il Milan: altre ipotesi sul tavolo

Oltre alla Curva Sud, circolano altre proposte suggestive. L’intitolazione di Milanello, il centro dove Baresi ha iniziato giovanissimo e concluso la carriera nel 1997, rappresenterebbe un collegamento con le radici della sua formazione calcistica. Il Vismara, dove si allenano le giovanili, è stato indicato come spazio dove il nome di Baresi funzionerebbe da esempio per le future generazioni. Ogni opzione racconta una parte diversa della leggenda rossonera.

La politica milanese si muove in parallelo: a Palazzo Marino è stata depositata una richiesta bipartisan per l’iscrizione di Baresi al Famedio del cimitero Monumentale. Nel frattempo, i tifosi sui social chiedono alle istituzioni di consentire l’accesso della storica bandiera “6 Baresi” in curva, nonostante i divieti della questura dovuti all’inchiesta “Doppia curva”.

L’addio a San Siro e il nuovo stadio: Baresi oltre il presente

La questione assume dimensione ancora più ampia considerando il nuovo impianto che il Milan costruirà entro il 2031. Se la Curva Sud venisse intitolata a Baresi nell’attuale San Siro, la stessa dedica potrebbe trasferirsi nel nuovo stadio, garantendo continuità storica e visibilità perpetua.

La dirigenza prenderà la decisione che ritiene più opportuna perché Baresi è il simbolo del milanismo. Nel derby di mercoledì contro l’Inter, il Milan scenderà in campo col lutto al braccio, osserverà un minuto di silenzio e trasmetterà messaggi commemorativi sui led dello stadio. La coreografia dell’impianto sarà coordinata con gli organizzatori. Tutto converge verso un unico obiettivo: fare di Baresi non solo una memoria, ma una presenza tangibile nello spazio del Milan e di San Siro, intitolando la Curva Sud al numero 6 rossonero.