Franco Baresi, il Milan e l’eredità di un capitano senza tempo: il ricordo di Cardinale

Franco Baresi è scomparso a 66 anni: il Milan ha perso una leggenda che ha incarnato i valori rossoneri per quattro decenni di storia.

Cardinale ricorda Baresi: “L’eredità durerà per sempre”

Gerry Cardinale, patron del Milan, ha affidato a ‘La Gazzetta dello Sport’ il suo ricordo dell’ex difensore:

“La famiglia rossonera piange la scomparsa del nostro grande Capitano Franco Baresi. Per generazioni, Franco ha incarnato i valori, il carattere e l’eccellenza che definiscono questo Club”.

La carriera di Baresi al Milan è una sequenza di numeri impressionanti: 719 presenze, 6 scudetti, 3 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali, 4 Supercoppe Italiane. Non si tratta di semplici statistiche, ma della documentazione di un’epoca in cui il Milan dominava il calcio europeo. Dal 2020 ricopriva la carica di vicepresidente onorario dei rossoneri, mantenendo un legame indissolubile con l’ambiente.

La fedeltà di Baresi fino all’ultimo: il significato oltre lo sport

Quale aspetto rivela il vero Baresi? Non la bacheca dei trofei, ma la lealtà dimostrata anche negli ultimi mesi della sua vita. Cardinale sottolinea:

“Nell’ultimo anno, mentre affrontava la sua sfida più grande, è sempre stato al fianco del Milan, ricordandoci silenziosamente cosa significhi rappresentare questi colori. L’eredità di Franco è profonda e durerà per sempre”.

Baresi ha costruito un modello di riferimento per chiunque vesta la divisa del Milan: il sacrificio, l’umiltà nonostante i successi, la consapevolezza del ruolo. Il calcio moderno, dominato da trasferimenti e mercato, ha perso una figura che rappresentava la stabilità e l’identità di un club.