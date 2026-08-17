Calciomercato Milan, affare fatto: operazione chiusa a sorpresa

Diego Moreira arriva al Milan per 50 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita. L’operazione è stata definita dallo Strasburgo secondo quanto rivela Fabrizio Romano.

Moreira al Milan: la regia di Mendes chiude l’affare

Jorge Mendes ha gestito direttamente la trattativa per portare il belga in rossonero. La struttura dell’accordo prevede una base fissa di 50 milioni, integrata da bonus e da una percentuale sulla eventuale cessione futura del giocatore. Lo Strasburgo aveva inizialmente preteso cifre superiori da altri club interessati.

Moreira nella stagione scorsa ha collezionato 42 presenze con la squadra francese, segnando cinque reti e fornendo nove assist. Il giocatore è stato successivamente convocato dal Belgio per il Mondiale, dove ha sceso in campo nei sedicesimi di finale contro il Senegal. Questi numeri hanno attirato l’interesse del Milan, che ha deciso di investire su un profilo giovane e in crescita.

Strasburgo e la Roma: le cifre che non hanno convinto

Perché il Milan è riuscito a chiudere quando altri club non ce l’hanno fatta? Lo Strasburgo aveva richiesto 70 milioni di euro alla Roma per lo stesso giocatore, cifra ritenuta eccessiva dai giallorossi. Il Milan ha trovato un equilibrio diverso, con una proposta strutturata che include variabili sulla rivendita, rendendo l’investimento più sostenibile.

La scelta del Milan di puntare su Moreira rappresenta una strategia precisa di mercato: acquistare talento grezzo a costi controllati, con la possibilità di rivalutare il giocatore nel tempo. L’operazione si completa con la benedizione di Mendes, agente di primo piano nel mercato europeo, il quale ha facilitato i contatti e accelerato la definizione dei dettagli contrattuali.

Il calciomercato del Milan prosegue dunque con un profilo offensivo che rafforza le opzioni a disposizione dell’allenatore. Moreira rappresenta un’alternativa moderna per il reparto avanzato, in grado di fornire sia gol che assist.