Calciomercato del Milan

Milan, suggestione di mercato con la Juventus: scambio di esuberi in vista?

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Milan, suggestione di mercato con la Juventus: scambio di esuberi in vista?
Mercato Milan, suggestione di scambio con la Juventus tra Fofana e Nico
Nico Gonzalez per Fofana: idea di mercato last minute

Milan e Juventus devono sfoltire i rispettivi organici con alcuni giocatori in uscita. Lato rossonero, Youssouf Fofana non fa parte dei piani di Amorim e piace ai bianconeri, che potrebbero offrire Nico Gonzalez in cambio. Nulla di concreto, ma la pista potrebbe scaldarsi presto.

Fofana per Nico Gonzalez? Idea scambio di fine mercato

Il Milan continua a ragionare sulle uscite e, tra i giocatori che non rientrano nel nuovo ciclo di Ruben Amorim vi è anche Youssouf Fofana, messo sul mercato. Il centrocampista francese interessa – ma non è una priorità – alla Juventus che, secondo Tuttosport, potrebbe dar vita a uno scambio che coinvolge Nico Gonzalez in rossonero. L’argentino, reduce dal prestito all’Atletico Madrid, potrebbe infatti garantire un’alternativa mancina alla trequarti del Diavolo. Tuttavia, al momento non si tratta di una pista calda, bensì di un’ipotesi che potrebbe prendere quota negli ultimissimi giorni di mercato in caso di mancati incastri ideali.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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