Milan, suggestione di mercato con la Juventus: scambio di esuberi in vista?

Milan e Juventus devono sfoltire i rispettivi organici con alcuni giocatori in uscita. Lato rossonero, Youssouf Fofana non fa parte dei piani di Amorim e piace ai bianconeri, che potrebbero offrire Nico Gonzalez in cambio. Nulla di concreto, ma la pista potrebbe scaldarsi presto.
Fofana per Nico Gonzalez? Idea scambio di fine mercato
Il Milan continua a ragionare sulle uscite e, tra i giocatori che non rientrano nel nuovo ciclo di Ruben Amorim vi è anche Youssouf Fofana, messo sul mercato. Il centrocampista francese interessa – ma non è una priorità – alla Juventus che, secondo Tuttosport, potrebbe dar vita a uno scambio che coinvolge Nico Gonzalez in rossonero. L’argentino, reduce dal prestito all’Atletico Madrid, potrebbe infatti garantire un’alternativa mancina alla trequarti del Diavolo. Tuttavia, al momento non si tratta di una pista calda, bensì di un’ipotesi che potrebbe prendere quota negli ultimissimi giorni di mercato in caso di mancati incastri ideali.