Calciomercato del Milan

Milan, nuovi scenari in difesa: cessione in arrivo

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Milan, nuovi scenari in difesa: cessione in arrivo
Odogu lascia il Milan in prestito
Odogu va in prestito al Tolosa

Dopo aver agito con grande veemenza sulle entrate, il Milan sta studiando dettagliatamente il mercato in uscita. Tra i vari partenti c’è anche David Odogu, giovane difensore classe 2006 che andrà in prestito al Tolosa per accumulare minutaggio.

Odogu al Tolosa in prestito secco

Come svelato da Fabrizio Romano, il Milan ha concluso una cessione nel reparto difensivo. Seppur il nome più gettonato alla partenza sia Fikayo Tomori, un nome sicuro di lasciare Milanello è David Odogu. Il difensore centrale 20enne, arrivato la scorsa estate dal Wolfsburg per 7 milioni di euro, non è stato praticamente mai utilizzato nella passata stagione con Allegri e, dunque, andrà alla ricerca di maggior minutaggio al Tolosa. Il club francese, caratterizzato dalla stessa proprietà RedBird, coprirà l’intero ingaggio percepito dal tedesco in questa stagione di prestito secco. Tempo di sfoltire, con tanti altri esuberi in uscita: Fofana, Leao, Gimenez e Nkunku.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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