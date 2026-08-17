Milan, nuovi scenari in difesa: cessione in arrivo

Dopo aver agito con grande veemenza sulle entrate, il Milan sta studiando dettagliatamente il mercato in uscita. Tra i vari partenti c’è anche David Odogu, giovane difensore classe 2006 che andrà in prestito al Tolosa per accumulare minutaggio.

Odogu al Tolosa in prestito secco

Come svelato da Fabrizio Romano, il Milan ha concluso una cessione nel reparto difensivo. Seppur il nome più gettonato alla partenza sia Fikayo Tomori, un nome sicuro di lasciare Milanello è David Odogu. Il difensore centrale 20enne, arrivato la scorsa estate dal Wolfsburg per 7 milioni di euro, non è stato praticamente mai utilizzato nella passata stagione con Allegri e, dunque, andrà alla ricerca di maggior minutaggio al Tolosa. Il club francese, caratterizzato dalla stessa proprietà RedBird, coprirà l’intero ingaggio percepito dal tedesco in questa stagione di prestito secco. Tempo di sfoltire, con tanti altri esuberi in uscita: Fofana, Leao, Gimenez e Nkunku.