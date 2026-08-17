Milan, cambia il futuro di Leao? La posizione del Galatasaray sembra chiara

Rafa Leao resta in uscita dal Milan: i rossoneri sperano di piazzarlo prima della fine del mercato e risolvere una querelle piuttosto fastidiosa. L’unica pista davvero viva porta al Galatasaray, con il club turco che sta pianificando una nuova offerta per convincere i rossoneri.

Galatasaray-Leao, round 2: pronta una nuova offerta

Il mercato del Milan è stato molto mirato e preciso fin qui, andando a colmare evidenti lacune con nomi importanti richiesti da mister Ruben Amorim. Ora, però, prima di agire con eventuali puntellamenti in entrata, c’è da risolvere alcune grande non indifferenti. Infatti, sono tanti i giocatori in uscita, tra cui rientra sicuramente Rafa Leao. Dopo i tentativi a vuoto del Fener, l’unico club davvero interessato è il Galatasaray, il quale, stando a quanto segnalato da Nicolò Schira, sta per effettuare un nuovo tentativo per trovare un accordo con il club rossonero per il trasferimento dell’esterno portoghese.

Nei prossimi giorni è atteso un nuovo rilancio, dopo che la prima offerta del club di Istanbul è stata prontamente respinta al mittente per mancanza di convinzione economica. Ora il Milan ha fretta e, dunque, chissà che non possa accettare condizioni favorevoli al club turco.