Calciomercato Milan, la proposta del City negli ultimi giorni di mercato: di chi si tratta

Rayan Ait-Nouri emerge come opportunità last-minute sulla fascia sinistra del Milan nei giorni conclusivi del calciomercato estivo.

Ait-Nouri proposto dal Manchester City: il profilo

Come rivela Tuttosport, il terzino algerino del Manchester City è stato proposto ai rossoneri in queste ultime ore di trattative. Ait-Nouri gioca ai margini del progetto tecnico di Enzo Maresca, rendendo il profilo disponibile per una soluzione esterna. Si tratta di un nome emerso nelle battute finali del mercato estivo, quando il Milan lavora ancora su più fronti per completare la rosa a disposizione di Ruben Amorim.

Il terzino sinistro rappresenta un’idea per aumentare le alternative sulla corsia mancina. L’algerino potrebbe fungere da rinforzo tattico in un reparto dove il tecnico portoghese ha già alternative, ma dove la profondità della rosa rimane un aspetto da valutare. La proposta arriva in una fase dove il Milan ha altre priorità entro il 1 settembre, scadenza del mercato estivo italiano.

Milan: altre priorità rispetto ad Ait-Nouri

La fascia sinistra non è la priorità immediata del Milan in questi ultimi giorni. I rossoneri stanno concludendo operazioni su altri settori del campo, con particolare attenzione alla difesa e al centrocampo. Ait-Nouri rimane una possibilità da valutare, ma non una pista considerata centrale nel piano di mercato milanista.

Amorim ha già le sue preferenze tattiche e il casting continua su profili ritenuti più strategici. La finestra di calciomercato si chiude il 1 settembre alle 20.00, lasciando poche ore per eventuali accelerazioni. Nel caso di una trattativa concreta, il Milan dovrebbe chiudere l’operazione in tempi molto ristretti, con l’accordo con il Manchester City già definito sulla disponibilità del giocatore.

Lo scenario più probabile vede Ait-Nouri restare alla periferia del progetto City, con il Milan che prosegue su altri fronti. La proposta esterna del club inglese non cambia le strategie rossonere, orientate verso rinforzi in altri reparti della squadra di Amorim entro le scadenze di mercato.