Mercato Milan, spunta un nome a sorpresa: può sostituire Leao

Omari Hutchinson del Nottingham Forest è il profilo offensivo che il Milan valuta come sostituto di Rafael Leao, destinato a lasciare i rossoneri.

Leao verso l’addio: Milan cerca l’erede in Premier League

Rafael Leao ha deciso di partire. L’attaccante portoghese sceglie tra Aston Villa e Galatasaray, ma la cessione dal Milan è ormai certa. I rossoneri non restano fermi: secondo quanto riporta il giornalista del Daily Mail Sport Tom Collomosse, il club ha mostrato interesse concreto per Omari Hutchinson, ala destra del Nottingham Forest. Il calciatore inglese è aperto al trasferimento in rossonero e il Milan starebbe valutando una formula di prestito con obbligo di riscatto per chiudere l’operazione.

Hutchinson è classe 2003, esterno d’attacco moderno capace di giocare anche da trequartista. Su Transfermarkt il suo valore è fissato a 30 milioni di euro. La scorsa stagione in Premier League ha dimostrato crescita costante nei principali indicatori offensivi: 7 gol, 5 assist, 2,8 dribbling a partita e una precisione nei passaggi del 78%. Numeri che raccontano di un giocatore già maturo tatticamente nonostante l’anagrafe.

Hutchinson e il 3-4-2-1 di Amorim: l’adattamento tattico

Il profilo tattico di Hutchinson si allinea perfettamente al sistema di Amorim. L’inglese gioca a piede invertito: mancino naturale che rientra sul suo lato forte per calciare a giro sul secondo palo o per crossare. Eccelle nell’uno contro uno da fermo e nelle ripartenze, sa giocare tra le linee trovando verticalizzazioni decisive per i compagni. Nel 3-4-2-1 rossonero agirebbe come trequartista di destra, ruolo dove il suo dribbling sullo stretto e la sua agilità diventerebbero armi fondamentali. A quel punto Pulisic e Cisse potrebbero agire a sinistra.

La visione di gioco è una qualità che non manca: sa trovare gli spazi per servire i compagni quando si liberano. Ha già assimilato il pressing alto e il lavoro senza palla, caratteristiche centrali nel calcio offensivo di Amorim. L’esplosività fisica è notevole, elemento che consente accelerazioni improvvise e cambi di direzione rapidi.

La formula del trasferimento: prestito con obbligo

Qual è lo schema che il Milan intende proporre al Nottingham Forest? Un prestito con obbligo di riscatto, soluzione che consente ai rossoneri di testare il giocatore riducendo il rischio economico iniziale. A 30 milioni di valutazione di mercato, l’operazione avrebbe i contorni di una scommessa calcolata su un talento ancora in sviluppo ma già competitivo in Premier League.

Hutchinson avrebbe già dato disponibilità al trasferimento. Non ci sono ostacoli dalla parte del giocatore, rimane da verificare l’apertura del Nottingham Forest alle condizioni proposte dal Milan. Il timing è stretto: il calciomercato estivo non aspetta e le valutazioni possono cambiare rapidamente.