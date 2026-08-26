Caso Leao, per il Milan è un dilemma: la verità fra Aston Villa e Galatasaray

Rafa Leao rimane al centro della telenovela mercatale rossonera. Il Milan chiede 50 milioni più bonus, il Galatasaray non arriva a quella cifra e l’Aston Villa si sta ritirando dalla corsa.

Leao e il Milan: la valutazione che nessuno vuole pagare

Come rivela la Gazzetta dello Sport, il club rossonero ha deciso di accontentare la volontà di addio di Leao, ma senza cedere sulla valutazione economica. Cardinale rimane fermo: 50 milioni di base più 10 di bonus. Il Galatasaray insiste da settimane, ma la distanza è ancora significativa. Gli ultimi giorni di mercato dovranno portare un’accelerazione decisiva oppure Leao resterà bloccato in una situazione sempre più complicata.

La Premier League aveva rappresentato un’alternativa concreta. L’Aston Villa due sere fa aveva fatto intendere l’intenzione di chiudere rapidamente, ma ieri mattina è arrivato il dietrofront. La riapertura tiepida del pomeriggio non cambia la sostanza: i nervi sono tesi e la trattativa è fredda. Il Tottenham, sondato, non ha mostrato reale interesse. Gli arabi non sono mai stati davvero nella partita. Restano solo i turchi come opzione credibile.

Solo il Galatasaray ancora in corsa

Quale cifra chiede Leao al nuovo club? Non solo la valutazione di trasferimento blocca l’affare. Il portoghese guadagna più di chiunque altro nella rosa rossonera e pretenderà un contratto importante anche in Turchia. Il Galatasaray dovrà aumentare l’offerta economica anche per il giocatore per convincerlo a trasferirsi. Due step che procedono in parallelo: uno verso il Milan, uno verso Leao stesso.

Se la trattativa non si sblocca entro i prossimi giorni, il Milan si ritroverebbe con un giocatore scontento in rosa. Amorim ha già pianificato il progetto tattico senza di lui, puntando su Cisse e altri elementi. Tenere Leao come riserva di lusso creerebbe squilibri nello spogliatoio e negli assetti economici della squadra. Una soluzione che Cardinale può permettersi economicamente, ma che rischia di compromettere gli equilibri di gruppo.

L’ultima settimana di calciomercato definirà il destino di Leao. Il Galatasaray dovrà fare uno sforzo per arrivare ai 50 milioni richiesti dal Milan, mentre il portoghese aspetta sviluppi. Se il Gala non accelera e nessun’altra squadra entra nella corsa, il calciatore potrebbe restare a Milanello. Scenario difficile ma possibile: Leao dovrà allora riconquistare spazi e stima con Amorim nella nuova stagione rossonera.