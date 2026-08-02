Curva Sud intitolata a Baresi? Salvini si espone: messaggio al Milan

Matteo Salvini, vicepresidente del consiglio e tifoso milanista, sostiene l’intitolazione della Curva Sud a Franco Baresi sia a San Siro che nel futuro stadio del Milan.

Salvini e la proposta per la Curva Franco Baresi

La scomparsa di Franco Baresi ha innescato una riflessione collettiva su come onorare il leggendario capitano rossonero. Salvini, intervistato dall’Ansa, ha espresso una posizione netta sulla questione: “Da milanista, fin da bambino, con anni di curva e trasferte fra gli anni ’80 e ’90, dico sì all’intitolazione della Curva Sud alla memoria di Franco Baresi. Il Capitano, l’esempio, il Milanismo, il baluardo, la maglia. Sia San Siro sia il futuro stadio dovranno avere la Curva Franco Baresi. Libero, unico, per sempre”.

La proposta del leader della Lega non è casuale. Baresi rappresenta un simbolo indivisibile dalla storia del Milan: 719 presenze dal 1978 al 1997 con la maglia rossonera, tutte da difensore integerrimo e capitano carismatico. L’idea di dedicargli uno spazio fisico, visibile a ogni partita, trasformerebbe il ricordo in un monumento vivente.

Il Milan riflette: le proposte alternative

Prima dell’intervento di Salvini, i tifosi sui social avevano lanciato diverse alternative: intitolare a Baresi la Curva Sud, Milanello o il centro sportivo di Vismara. L’endorsement politico del vicepresidente del consiglio conferisce però un peso diverso alla questione, spostando il dibattito dal piano emotivo a quello delle decisioni concrete. Il Milan, dal canto suo, sta già valutando iniziative per legare indissolubilmente il nome del numero 6 alla propria storia istituzionale.

L’intervento di Salvini arriva in un momento di lutto collettivo. I funerali di Baresi si terranno martedì 4 agosto presso la Basilica di Sant’Ambrogio a Milano, trasmessi in chiaro su Rete 4. La squadra rossonera, attualmente in tournée estiva in Australia, non parteciperà al rito: il Milan sarà rappresentato dal proprietario Gerry Cardinale.

Nei prossimi giorni, dopo le esequie di martedì, la dirigenza rossonera dovrà decidere se accogliere questa prospettiva. L’ipotesi della Curva Franco Baresi—sia a San Siro che nel nuovo stadio del Milan—rappresenta il modo più immediato e visibile per trasformare il ricordo in un tributo permanente.