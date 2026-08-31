Da esuberi a rinforzi: i quattro nomi che hanno stupito Amorim

Quattro calciatori del Milan considerati esuberi trovano nuova vita con Amorim. Estupiñán, Chukwueze, Musah e Loftus-Cheek rimangono nella rosa rossonera e diventano protagonisti del progetto tattico del tecnico portoghese.

Estupiñán e Chukwueze: dalle fasce una risposta concreta

Pervis Estupiñán sembrava destinato all’Aston Villa. La cessione dell’esterno sinistro ecuadoriano pareva inevitabile dopo una prima stagione deludente in rossonero. Amorim ha scelto di valutarlo e lo ha blindato nella rosa, candidandolo come titolare sulla fascia sinistra. Il cambio di allenatore ha stravolto il destino dell’ecuadoriano: non più ala offensiva bensì esterno più bloccato e disciplinato nel nuovo sistema tattico. Contro il Torino ha dimostrato serietà difensiva, sebbene poco incisivo in proiezione offensiva. Questa stagione rappresenta il banco di prova definitivo per il suo futuro in maglia rossonera.

Samuel Chukwueze ha subìto lo stesso ribaltamento di prospettive. Il Fulham era pronto a riscattarlo, il Milan sembrava disponibile alla cessione. Invece il nigeriano rimane e parte da titolare come esterno a tutto campo nel sistema di Amorim. Una decisione che rivoluziona la sua carriera a Milano: ora è centrale nel progetto. Contro il Torino è stato decisivo, dimostrando di possedere le qualità richieste dal nuovo corso tattico. Amorim ci punta concretamente in questa stagione.

Musah e Loftus-Cheek: il centrocampo e la trequarti del 3-4-2-1

Yunus Musah torna dal prestito all’Atalanta con poche presenze alle spalle. Voluto fortemente da Amorim, il mediano americano è partito titolare sia contro il Venezia sia contro il Torino. Le sue caratteristiche si adattano perfettamente al nuovo gioco rossonero: qualità tecniche e fisicità nel ruolo di mediano nel 3-4-2-1. Il minutaggio sarà considerevole in questa stagione, proprio perché Amorim ha individuato in lui il fulcro della mediana.

Ruben Loftus-Cheek ha trovato una seconda vita nel ruolo di trequartista. L’inglese, con contratto fino a giugno 2027, sembrava un candidato alla partenza. Amorim lo ha reinventato sulla trequarti del suo sistema tattico. Nelle prime due partite ha iniziato titolare ma senza lasciare segni indelebili: impegno visibile, ma non è il calciatore ideale per quella posizione. L’arrivo di Hutchinson potrebbe limitare il suo spazio nei prossimi impegni. Per il centrocampista inglese, questa rappresenta l’ultima occasione per convincere definitivamente la dirigenza rossonera.

L’ultima chance: questa stagione decide tutto

Cosa rappresenta questa stagione per questi quattro calciatori? L’occasione finale per riscattarsi con il Milan e provare a costruire un futuro calcistico degno. Estupiñán, Chukwueze, Musah e Loftus-Cheek avevano tutte le caratteristiche per essere ceduti durante il mercato estivo. Amorim ha scelto diversamente, credendo nella loro capacità di adattarsi al nuovo progetto tattico. Se la stagione dovesse andare male, per loro sarà difficile trovare ancora spazio nella rosa rossonera nei prossimi anni. Il tecnico portoghese ha deciso di dargli fiducia: il calciomercato Milan attende i risultati concreti di questa scelta.