Hutchinson approda al Milan, è il suo giorno! Scelto il numero di maglia: i dettagli

Omari Hutchinson completerà oggi l’iter burocratico per diventare ufficialmente un giocatore del Milan. Le visite mediche, l’idoneità sportiva e la firma sul contratto segnano il passaggio definitivo dal Nottingham Forest al club rossonero.

Hutchinson al Milan: prestito da 3,5 milioni con riscatto

L’operazione si configura come prestito oneroso da 3,5 milioni di euro, con opzione di acquisto fissata intorno ai 50 milioni. Hutchinson indosserà la maglia numero 20, mantenendo ancora libero il 10 che appartiene a Leao.

Arrivato ieri sera a Linate dopo l’accordo con il club inglese, il giocatore ha già avuto contatti diretti con Amorim nelle ultime ore per conoscere le aspettative tecniche e il progetto tattico rossonero.

L’allenatore portoghese lo impiegherà prevalentemente come trequartista di destra, posizione dove Hutchinson ha mostrato maggiore rendimento all’Ipswich Town rispetto alle prestazioni al Forest.

Non rappresenterà, quindi, il sostituto diretto di Leao, ma un’alternativa con caratteristiche differenti rispetto a Rabiot e Loftus-Cheek, offrendo a Amorim soluzioni tattiche più articolate sulla fascia destra.