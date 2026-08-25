Fofana-Milan, arriva l’ultimatum di Cardinale: le ultime di Sky Sport

Youssouf Fofana continua a rifiutare ogni destinazione proposta dal Milan e ora tocca al Brighton provare a convincerlo. Il centrocampista francese, arrivato da Monaco per 26 milioni, è stato escluso dal progetto di Rúben Amorim e si allena a parte a Milanello, ma la sua resistenza ai trasferimenti crea un problema concreto alla dirigenza rossonera.

Fofana rifiuta Brighton, Lione e Premier League: la lista dei ‘no’

Secondo quanto riporta ‘Sky Sport’, tramite Gianluca Di Marzio, il Brighton si è inserito nella trattativa con decisione, forte del successo iniziale in campionato. La proposta dei Seagulls però non ha spostato le convinzioni del mediano, che ha già detto no a destinazioni ben più importanti. Lione e Marsiglia in Francia, Real Betis e Villarreal in Spagna, Crystal Palace e Nottingham Forest in Premier: tutti rifiutati in poche settimane.

Questa rigidità trasforma il suo caso in una questione di principio per il Milan, che ha investito cifre significative su un giocatore ora fuori dal progetto. La società chiede tra i 15 e i 20 milioni di euro, una cifra che garantirebbe plusvalenza rispetto al valore residuo a bilancio.

Milan: l’ultimatum se Fofana resta

Cardinale e la sua dirigenza hanno scelto la linea dura. Se il francese dovesse rifiutare anche il Brighton e restare a Milano oltre la sessione estiva, il club non lo reintegrerà in Prima Squadra. Continuerà ad allenarsi fuori rosa, senza convocazioni né possibilità di giocare sotto la guida di Amorim.

È una scelta drastica ma logica: il Milan non può permettersi di mantenere un giocatore pagato 26 milioni in una situazione di stallo come quella attuale.