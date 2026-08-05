Franco Baresi, il Milan ricorda il Capitano: “È la storia del club, per sempre”

Franco Baresi rappresenta la storia del Milan. Il club rossonero ha pubblicato un messaggio ufficiale per ringraziare tutti coloro che hanno reso omaggio al Capitano scomparso, confermando come la sua eredità continuerà a vivere nell’identità della società.

Baresi e il Milan: un legame indissolubile

L’ondata di affetto che ha accompagnato i giorni successivi alla scomparsa di Franco Baresi ha superato ogni confine di appartenenza calcistica. Dalle istituzioni ai tifosi, dal mondo dello sport alle piazze, il tributo spontaneo rivolto al Capitano ha dimostrato quanto profonda sia l’impronta che ha lasciato nella memoria collettiva del calcio italiano.

Il Milan ha deciso di farsi portavoce della gratitudine della famiglia Baresi attraverso un comunicato pubblicato sui canali ufficiali. Il messaggio del club non è una semplice commemorazione, ma una dichiarazione di continuità:

“Franco Baresi è la storia del Milan. E continuerà ad esserlo. Per sempre”.

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L’eredità di Baresi: valori oltre il calcio

Baresi non è stato soltanto il leader principale del Milan dei grandi successi europei e della Nazionale Azzurra. La sua figura ha incarnato valori che trascendono lo sport: rispetto, lealtà e disciplina. Questi principi hanno definito il suo modo di stare in campo e fuori, rendendolo un esempio che rimarrà impresso sia nella comunità rossonera che nel calcio mondiale.

L’affetto ricevuto dalla famiglia e dalla società in questi giorni conferma nuovamente la grandezza della bandiera rossonera. Non si tratta di un semplice riconoscimento postumo, ma della conferma di quanto Baresi abbia saputo costruire un rapporto autentico e profondo con chiunque lo abbia conosciuto o semplicemente osservato giocare.

La partecipazione del pubblico e delle istituzioni nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano ha trasformato il tributo a Baresi in un momento di raccoglimento civile. Il calcio, con tutte le sue rivalità, si è fermato per celebrare un uomo che ha saputo rimanere elegante e esemplare in ogni circostanza.

Il Milan continuerà a portare avanti l’eredità di Franco Baresi. Il suo nome rimarrà legato indissolubilmente alla storia del club, rappresentando non solo i trofei vinti, ma soprattutto i valori sui quali la società rossonera intende costruire il proprio futuro.