Milan-Inter in campo anche per Franco Baresi: ci saranno omaggi speciali

A Perth, in Australia, il Milan renderà omaggio a Franco Baresi nella gara amichevole contro l’Inter di oggi alle 13:00 italiane. Gli omaggi sono stati organizzati in accordo con i nerazzurri e gli organizzatori dell’evento.
Milan-Inter: la maglia numero 6 per onorare Baresi
Come rivela La Gazzetta dello Sport, tutti i titolari del Milan scenderanno in campo indossando la maglia numero 6, il numero storico del Capitano. La stessa divisa verrà utilizzata durante il minuto di silenzio previsto nel pre-gara, trasformando il tributo in un gesto collettivo di rispetto e memoria.
La squadra rossonera indosserà il lutto al braccio per l’intera durata della partita. Nel pre-gara sono previsti un video-tributo e una coreografia dello stadio dedicati al leggendario difensore. Gli striscioni del Milan Club Perth completeranno il quadro di un tributo organizzato nei dettagli per onorare chi ha rappresentato i valori milanisti per decenni.
Un addio che continua a Perth nonostante la distanza
Il funerale di Baresi, celebrato ieri mattina presso la Basilica di Sant’Ambrogio a Milano, ha visto la partecipazione di tifosi, ex compagni e personalità del calcio. Quella cerimonia ha segnato il momento più ufficiale dell’addio, ma gli omaggi non si fermano qui. La scelta del Milan di coinvolgere l’Inter in questo tributo, pur in una gara amichevole a migliaia di chilometri di distanza, testimonia quanto la figura di Baresi trascenda le rivalità sportive e rappresenti un patrimonio collettivo del calcio italiano.
L’accordo tra i due club per permettere ai giocatori rossoneri di indossare il numero 6 e le altre manifestazioni di cordoglio dimostra il rispetto che la comunità calcistica ripone nella memoria dell’ex calciatore.