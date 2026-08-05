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Milan-Inter in campo anche per Franco Baresi: ci saranno omaggi speciali

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Milan-Inter in campo anche per Franco Baresi: ci saranno omaggi speciali
Tributo a Franco Baresi: la maglia iconica numero 6 del Milan con lo stemma ACM
Maglia storica del Milan numero 6 Baresi con stemma ACM, tributo al capitano rossonero davanti allo stadio

A Perth, in Australia, il Milan renderà omaggio a Franco Baresi nella gara amichevole contro l’Inter di oggi alle 13:00 italiane. Gli omaggi sono stati organizzati in accordo con i nerazzurri e gli organizzatori dell’evento.

Milan-Inter: la maglia numero 6 per onorare Baresi

Come rivela La Gazzetta dello Sport, tutti i titolari del Milan scenderanno in campo indossando la maglia numero 6, il numero storico del Capitano. La stessa divisa verrà utilizzata durante il minuto di silenzio previsto nel pre-gara, trasformando il tributo in un gesto collettivo di rispetto e memoria.

La squadra rossonera indosserà il lutto al braccio per l’intera durata della partita. Nel pre-gara sono previsti un video-tributo e una coreografia dello stadio dedicati al leggendario difensore. Gli striscioni del Milan Club Perth completeranno il quadro di un tributo organizzato nei dettagli per onorare chi ha rappresentato i valori milanisti per decenni.

Un addio che continua a Perth nonostante la distanza

Il funerale di Baresi, celebrato ieri mattina presso la Basilica di Sant’Ambrogio a Milano, ha visto la partecipazione di tifosi, ex compagni e personalità del calcio. Quella cerimonia ha segnato il momento più ufficiale dell’addio, ma gli omaggi non si fermano qui. La scelta del Milan di coinvolgere l’Inter in questo tributo, pur in una gara amichevole a migliaia di chilometri di distanza, testimonia quanto la figura di Baresi trascenda le rivalità sportive e rappresenti un patrimonio collettivo del calcio italiano.

L’accordo tra i due club per permettere ai giocatori rossoneri di indossare il numero 6 e le altre manifestazioni di cordoglio dimostra il rispetto che la comunità calcistica ripone nella memoria dell’ex calciatore.

Mi chiamo Paolo Cibelli e collaboro con SpazioMilan dal 2025, dove mi occupo di seguire da vicino il mondo del calcio milanista e della Serie A. Sono un grande appassionato di sport e mi piace raccontare quello che succede dentro e fuori dal campo, dai retroscena dello spogliatoio alle strategie della squadra. Scrivere di calcio per me significa capire i giocatori, ascoltare le storie dei tifosi e provare a restituire ai lettori la passione che si vive sugli spalti e in città. Notizie, analisi tattiche e calciomercato, sono i punti forza del mio lavoro.

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