Futuro Leao c’è ancora indecisione: cosa frena l’attaccante sulla scelta

Rafael Leao ha raggiunto il momento della scelta definitiva tra Aston Villa e Galatasaray, con gli inglesi leggermente avanti nelle preferenze del portoghese nonostante l’offerta economica inferiore rispetto ai turchi.

Leao tra Premier e Istanbul: le cifre del divorzio dal Milan

La trattativa per l’uscita di Leao dal Milan si è concretizzata su cifre molto simili tra i due club interessati. L’Aston Villa ha proposto un ingaggio da circa 7,5 milioni di euro annuali, mentre il Galatasaray ha raddoppiato l’offerta arrivando a 12 milioni netti a stagione. Sul cartellino, entrambe le società hanno avvicinato le richieste rossonere: i turchi hanno formulato 45 milioni più 5 di bonus, mentre il Villa ha progressivamente alzato la propria offerta fino alle medesime cifre. La strategia del Milan di mantenere fermo il prezzo ha funzionato.

La preferenza di Leao per la Premier League rimane decisiva nella scelta finale. Il portoghese ha sempre manifestato il desiderio di giocare in Inghilterra e apprezza la stima personale di Unai Emery, che lo ha contattato direttamente. Dalla parte del Galatasaray c’è solo il vantaggio economico: un differenziale di circa 4,5 milioni netti annuali, cifra significativa ma non sufficiente a compensare l’attrazione della massima lega inglese.

Amorim apre la porta: il tecnico autorizza la partenza

L’allenatore ha ammesso pubblicamente che Leao non è pronto per essere convocato e ha lasciato intendere che cambiare aria potrebbe rappresentare la soluzione migliore in questa fase. Questa dichiarazione ha accelerato i tempi della trattativa e rimosso gli ultimi ostacoli interni al Milan per l’addio del portoghese.

La storia di Leao a Milano si chiuderebbe dopo 291 presenze e 80 gol, con uno Scudetto da protagonista e una semifinale di Champions League nel palmares. Gli ultimi anni, però, hanno visto un deterioramento progressivo: infortuni ricorrenti, rendimento altalenante e difficoltà tattiche hanno frammentato il rapporto tra il giocatore, la tifoseria e la società. Il divorzio appare ormai inevitabile.

Il verdetto finale: quando arriva la decisione di Leao

Quale sarà la scelta finale? Leao deve decidere tra il prestigio e la visibilità della Premier League con una squadra in ascesa come l’Aston Villa, oppure la sicurezza economica offerta dal Galatasaray con un ingaggio quasi doppio. Il verdetto dovrebbe arrivare entro oggi o domani secondo le indiscrezioni provenienti dall’entourage del giocatore.

Se il Milan avrà la conferma della partenza di Leao nei prossimi giorni, avrà completato una cessione importante che incasserà circa 50 milioni di euro. Questi fondi consentiranno a Cardinale di intervenire sul mercato in entrata per rinforzare la difesa e l’attacco, priorità dichiarate da Amorim.