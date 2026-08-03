Futuro Leao, nuova svolta per il Milan: può succedere nelle prossime ore

Rafael Leao continua a essere nel mirino del Fenerbahçe, ma il Milan ha respinto la proposta di prestito con opzione d’acquisto avanzata dal club turco. Secondo quanto rivela Fabrizio Romano, i contatti proseguiranno con una nuova offerta nelle prossime ore.
Fenerbahçe e Leao: no del Milan alla proposta turca
Il club rossonero ha comunicato chiaramente la sua posizione: nessun prestito, solo cessione a titolo definitivo. La proposta del Fenerbahçe prevedeva un trasferimento temporaneo con diritto di riscatto, una formula che non corrisponde alle intenzioni della dirigenza milanista. Romano ha confermato che i dialoghi continuano, ma il Milan non intende muoversi da questa linea.
La fermezza nella posizione non sorprende. Leao rappresenta un asset cruciale per il progetto tattico di Amorim, e ogni eventuale partenza deve essere strutturata in modo definitivo. Una soluzione temporanea comporterebbe il rischio di perdere il giocatore senza incassare il valore complessivo che il Milan ritiene giusto.
Nuove offerte nelle prossime ore: in corsa anche il Galatasaray
Non è solo il Fenerbahçe a seguire la situazione. Il Galatasaray rimane sulle tracce dell’attaccante portoghese, creando una concorrenza che potrebbe spingere verso una soluzione diversa. La competizione tra i due club turchi rappresenta un elemento che potrebbe accelerare i tempi di una trattativa, qualora il Milan decidesse di aprire realmente alla cessione. Romano ha sottolineato che una nuova offerta potrebbe arrivare a breve, ma tutto dipenderà da come le squadre turche vorranno riformulare la loro proposta rispetto alle esigenze del club rossonero.
Il Milan accetterà una proposta definitiva per Leao? La risposta dipende dalla cifra messa sul tavolo e dalla volontà dello stesso giocatore. Se il Fenerbahçe o il Galatasaray decideranno di presentare un’offerta da titolo definitivo in linea con le valutazioni rossonere, allora il discorso cambierebbe radicalmente. Al contrario, continueranno a ricevere rifiuti.
Il mercato del Milan entra in una fase cruciale. Con ancora un mese di trattative disponibili, la situazione di Leao potrebbe sbloccarsi in qualsiasi momento, ma solo con proposte che rispettino i parametri fissati dalla dirigenza milanista. Nel frattempo, il mercato del Milan continua a muoversi su altri fronti, con il rinnovo delle strategie che coinvolgeranno anche la ricerca di ulteriori rinforzi.