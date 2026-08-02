Mercato Milan, ora è tutto bloccato: la scelta di Cardinale è chiara

Milan bloccato in entrata: secondo il Corriere dello Sport, le cessioni rappresentano il primo step obbligatorio per riaprire le trattative.

Il Corriere dello Sport conferma: “Prima le uscite”

Gonçalo Ramos e Mario Gila hanno rappresentato gli unici investimenti significativi della sessione estiva rossonera. Il giovane difensore Sankhoun Diawara completa un quadro di mercato che si è improvvisamente fermato. La ragione è univoca e conclamata: il Milan ha bisogno di liquidità.

Come rivela il Corriere dello Sport, il club rossonero deve vendere per riaprire il mercato e consegnare a Ruben Amorim i profili più idonei alla sua idea tattica. L’allenatore attende calciatori funzionali al suo sistema di gioco. La lista Uefa da compilare rimane un vincolo amministrativo che richiede spazi negli slot disponibili. Ma il vero ostacolo è economico.

La lista delle possibili partenze è estesa e concreta. Tomori, Estupinan, Ricci, Fofana e Gimenez costituiscono i nomi sui quali il Milan ha avviato sondaggi di mercato. Non si tratta di profili marginali: diversi di loro rappresentano elementi cardine della rosa attuale. Cedere uno di questi significherebbe ridisegnare equilibri interni consolidati.

Trequartista cercasi: Nwaneri e il ritorno di Brahim

In entrata il Milan punta a un trequartista per completare l’assetto offensivo secondo le indicazioni di Amorim. I nomi circolanti sono Ethan Nwaneri, giovane profilo in ascesa, e il ritorno di fiamma Brahim Diaz, già rossonero in passato. Quest’ultimo rappresenterebbe una soluzione rapida e di comprovata affidabilità nel contesto milanista.

La scelta strategica di attendere le cessioni prima di procedere con nuovi acquisti non è casuale: riflette una gestione dei margini di bilancio più ristretti rispetto alle stagioni precedenti. Tre settimane separano il Milan dalla sfida contro il Torino. In questo arco temporale la dirigenza deve completare almeno una o due operazioni in uscita per sbloccare il mercato in entrata e consegnare ad Amorim gli strumenti necessari per implementare il suo progetto tattico al Milan.