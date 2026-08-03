Futuro Leao, nuovo colpo di scena: l’annuncio da Sky Sport cambia tutto

Rafael Leao ripensa l’addio al Milan. Durante la tournée australiana, secondo Sky Sport, il portoghese ha modificato la sua posizione iniziale sulla permanenza in rossonero, aprendo scenari completamente diversi rispetto a poche settimane fa.

Leao e la piazza turca: il no definitivo

L’attaccante ha già tracciato i confini della sua ricerca di mercato. Fenerbahçe e Galatasaray non rientrano nei suoi piani, ha riferito Peppe Di Stefano da Sydney: il numero 10 rossonero ha chiuso le porte alla Turchia senza indugi. Una scelta che rispecchia le ambizioni di un giocatore che vuole competere ai massimi livelli europei, non accettando compromessi.

Dall’altra parte, il Milan ha fissato paletti economici ben definiti. La società non prende nemmeno in considerazione operazioni in prestito: chi vuole Leao deve mettere sul tavolo almeno 40-45 milioni di euro. Una valutazione ferma, che riflette la consapevolezza di avere in rosa un asset di mercato importante.

Il cambio di rotta con Amorim: clima diverso con il Milan

L’arrivo di Rúben Amorim ha creato le condizioni per una riconciliazione tattica e umana. Il tecnico portoghese propone un calcio offensivo che esalta le caratteristiche di Leao, e questo allineamento di vedute sta generando un feeling positivo nel ritiro australiano. Non è una garanzia assoluta, ma il clima è radicalmente diverso rispetto alle settimane precedenti, quando l’addio sembrava inevitabile.

Di Stefano ha sintetizzato così la situazione: “Rispetto a quando, settimane fa, aveva manifestato la volontà di lasciare il Milan, il mood è cambiato. Questa è la mia percezione”. Un cambiamento percettibile, documentato dalle interazioni quotidiane durante la preparazione estiva. La permanenza non è ancora scontata, ma da scenario impossibile si è trasformata in possibilità concreta.

Quello che era scontato fino a luglio—l’addio di Leao—oggi è diventato incerto. Il Milan ha le leve per trattenere il suo numero 10: un allenatore che lo valorizza, un progetto offensivo costruito su di lui, e una valutazione di mercato che scoraggia le mosse avventate. Nei prossimi 15-20 giorni, il ritiro australiano dirà se questa svolta è duratura o soltanto una tregua tattica.