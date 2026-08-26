Gonçalo Inácio al Milan, può decollare davvero? Il punto sul colpo per la difesa

Gonçalo Inácio continua a stuzzicare le riflessioni del Milan in chiusura di mercato. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, i rossoneri stanno valutando concretamente un assalto al difensore portoghese dello Sporting Lisbona.

Inácio nel mirino: il calo di tensione in difesa spinge il Milan

La decisione nasce da un’esigenza tattica precisa. Durante la partita contro il Torino, il Milan ha accusato un calo di concentrazione difensiva quando Mario Gila è uscito dal campo. Questo episodio ha accelerato le valutazioni di via Aldo Rossi sulla necessità di un rinforzo nel reparto arretrato. Non è una ricerca casuale, ma la risposta a un problema concreto emerso sul campo.

Inácio rappresenta il profilo che il club rossonero considera ideale per questa fase della stagione. Il difensore portoghese non ha giocato la prima gara di campionato dello Sporting Lisbona, un dettaglio che ha alimentato le speculazioni di mercato. Il presidente del club biancoverde ha però chiarito che la scelta dell’allenatore non era dettata da esigenze di cessione e che il giocatore non è in uscita. Nonostante questo, il Milan continua a monitorare la situazione con attenzione.

Quale spazio per l’operazione: gli ostacoli concreti

Quali sono le reali possibilità di chiudere? La strada è complicata. Lo Sporting Lisbona non ha alcuna fretta di cedere e il giocatore resta centrale nel progetto tecnico della squadra portoghese.

Il Milan non ha ancora avanzato un’offerta formale, ma sta raccogliendo informazioni per comprendere i margini di trattativa. Siamo in una fase di valutazione, non ancora di negoziazione vera e propria.