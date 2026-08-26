Mercato Milan, il tormentone non è finito: può tornare nel mirino dei rossoneri

Gonçalo Inácio ancora nel mirino del mercato estivo del Milan. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, il difensore portoghese dello Sporting Lisbona potrebbe ancora lasciare il club lusitano prima della chiusura della sessione.

Inácio: l’agente accelera le trattative

Le dichiarazioni del presidente dello Sporting sulla permanenza del centrale non hanno fermato i movimenti dietro le quinte. L’agente Miguel Pinho è al lavoro per presentare proposte concrete al club biancoverde entro questa settimana. Romano conferma che i colloqui proseguono e che una partenza rimane una possibilità concreta, nonostante gli annunci ufficiali di Lisbona.

Il difensore classe 2000 ha attirato l’attenzione di diversi club europei negli ultimi mesi. Le voci di un trasferimento al Barcellona circolavano da giorni, ma Romano smentisce categoricamente: “Non c’è ancora nulla con il Barcellona”. I blaugrana non hanno avanzato proposte formali e la situazione rimane aperta a sviluppi diversi.

Milan e le altre pretendenti: il mercato si muove

Nelle scorse settimane il nome di Inácio è stato accostato anche al Milan, che cerca rinforzi in difesa per completare l’organico di Amorim. La finestra di mercato si chiude rapidamente e chi intende muoversi deve farlo entro pochi giorni. L’agente sta sondando tutte le opzioni disponibili per il suo assistito, puntando a una soluzione che soddisfi sia il giocatore che lo Sporting.

Quale sarà la destinazione finale? Al momento nessun club ha depositato un’offerta ufficiale sul tavolo. Il Barcellona sembra fuori dalla corsa, ma altre squadre potrebbero avanzare proposte nell’arco di questa settimana. Il Milan rimane in osservazione, sebbene non sia ancora chiaro se intenda affondare il colpo per l’acquisto di un altro difensore.

Lo scenario dei prossimi giorni dipenderà dalle proposte che arriveranno allo Sporting. Se nessun club farà un’offerta concreta, Inácio resterà a Lisbona almeno fino a gennaio. Ma se l’agente riuscirà a piazzare il giocatore, il calciomercato del Milan potrebbe cambiare direzione radicalmente, con Inácio come possibile rinforzo per la difesa rossonera.