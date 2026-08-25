Milan, dopo Nkunku pronta un’altra uscita: va in Premier?

Youssou Fofana entra nel mirino del Brighton. Come rivela Luca Marchetti a Sky Sport, il centrocampista del Milan registra una nuova pretendente in Inghilterra dopo le precedenti manifestazioni d’interesse di Nottingham Forest e Crystal Palace.

Fofana e il Brighton: interesse concreto dal Sussex

La situazione di mercato intorno al francese si complica ulteriormente. Il Brighton rappresenta un ulteriore ostacolo alle strategie di Fofana per la prossima stagione, aggiungendosi a una lista di club inglesi già attivi su di lui. L’interesse dei Seagulls arriva in un momento particolare per il Milan, impegnato a gestire diverse uscite in questo mercato estivo.

Marchetti ha specificato che al momento si tratta di un sondaggio, non di una trattativa avanzata. “Vedremo se nei prossimi giorni diventerà qualcosa di concreto oppure no”, ha dichiarato l’esperto di mercato. Il Brighton si posiziona dunque tra i club che stanno valutando il profilo del centrocampista rossonero, senza però che si sia concretizzato uno sforzo negoziale vero e proprio.

Milan in uscita: dopo Nkunku ora tocca a Fofana

L’uscita di Fofana si inserisce in una finestra di mercato movimentata in casa rossonera. Christopher Nkunku ha già completato le visite mediche con il Lipsia ed è statp annunciato ufficialmente: prestito oneroso a 4 milioni più diritto di riscatto a 28 milioni. Per l’attaccante francese si tratta di un ritorno al club tedesco dove ha militato dal 2019 al 2023.

Fofana rimane invece nel limbo delle valutazioni. Il Milan non ha comunicato una valutazione ufficiale né una disponibilità a cedere il centrocampista, ma la circolazione di interesse da parte di club europei rappresenta un segnale del valore che il giocatore mantiene sul mercato. L’entità dell’offerta del Brighton determinerà se il dialogo avanzerà o resterà una semplice ricognizione.

Lo scenario futuro per il centrocampista francese

Nei prossimi giorni il Milan dovrà fare chiarezza sulla posizione di Fofana. Se il Brighton dovesse formalizzare un’offerta concreta, i rossoneri valuteranno la proposta in relazione ai propri piani tattici e alle esigenze di centrocampo. Nel frattempo, la competizione con altri club inglesi per il francese rende il panorama ancora più fluido e imprevedibile. La chiusura del mercato estivo si avvicina e il destino di Fofana, così come quello di Leao, potrebbe definirsi rapidamente, con il Brighton ora tra i pretendenti ufficiali al centrocampista del Milan.